Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı bünyesinde gerçekleştirilen restorasyon ve inşaat ihalelerine yönelik usulsüzlük iddialarıyla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı. Yaklaşık 5 milyar liralık kamu zararının söz konusu olduğu soruşturmada, aralarında bir başkan yardımcısının da bulunduğu 6 personel ile kuruma iş yapan bazı inşaat şirketleri şüpheli olarak yer alıyor.

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, ihale süreçlerinde usulsüzlük yapıldığı ve bazı şirketlerden komisyon alındığı iddia ediliyor. Sürecin, 2017-2022 yılları arasında bölgede faaliyet gösteren bir firmada çalışan ve dosyada "Miras" kod adıyla yer alan gizli tanığın savcılığa sunduğu banka dekontları, hesap ekstreleri ve yazışmalar üzerine başladığı belirtildi.

Soruşturma dosyasına ilişkin ortaya çıkan yeni ayrıntılarda ise lüks otomobiller, para transferleri ve ihale süreçleri arasındaki bağlantılara yönelik iddialar dikkat çekti.

DOSYADA ADI GEÇEN T.K.Ç.'NİN KRİTİK GÖREVİ

Tarihi Alan Başkanlığı Restorasyon ve Yapım İşleri bünyesinde görev yaptığı belirtilen inşaat mühendisi T.K.Ç.'nin, tarihi alandaki şehitliklerin ihyasından tarihi yapıların restorasyonuna, maliyet hesaplarından kesin kabul işlemlerine kadar birçok aşamada görev aldığı aktarıldı.

Soruşturma dosyasındaki iddialara göre Tarihi Alan Başkanlığı, restorasyon işlerini davetiye usulüyle ihaleye çıkarıyordu. Bu süreçte devreye girdiği öne sürülen T.K.Ç.'nin, ihale henüz başlamadan yaklaşık maliyet hesaplarına müdahale ederek bazı özel kalemlerdeki tutarları yükselttiği iddia edildi.

İHALELERİN TANIDIK ŞİRKETLERE VERİLDİĞİ İDDİASI

İddialara göre ihalelere davet edilen üç firma, tanıdık şirketler arasından seçiliyor ve böylece rekabet ortamı devre dışı bırakılıyordu. Üst makamın onayının ardından ihaleyi kazanan şirketin, sahada çalışmalara başlamadan önce bilinçli olarak yükseltildiği öne sürülen tutarı ödemek için harekete geçtiği belirtildi.

Şişirildiği iddia edilen bu tutarın, T.K.Ç.'nin 2015 yılından bu yana aktif olarak kullandığı öne sürülen ve soruşturma dosyasında gizli tanık "Miras" ile ilişkilendirilen banka hesabına aktarıldığı ileri sürüldü.

"SINIRSIZ KEŞİF ARTIŞI" İLE BÜTÇENİN KATLANDIĞI ÖNE SÜRÜLDÜ

Soruşturma dosyasındaki iddialara göre T.K.Ç., işlerin uygulama sürecinde Tarihi Alan mevzuatındaki "sınırsız keşif artışı" maddesini usulsüzlüklerin üzerini örtmek amacıyla kullandı.

Bu kapsamda mevcut projelere yeni iş kalemleri ve yeni restorasyon bölgeleri dahil edilerek ihale kapsamının genişletildiği, başlangıçta belirlenen bütçelerin katlanarak artırıldığı iddia edildi.

EŞİNE MERCEDES, SEVGİLİSİNE...

Soruşturmanın en dikkat çeken ayrıntılarından biri ise T.K.Ç.'nin eşi ve sevgilisine aldığı öne sürülen lüks otomobiller oldu. Patronlar Dünyası'ndan Burak Artuner'in haberine göre, keşif artışlarıyla büyütülen projelerin ardından T.K.Ç.'nin, iş bitiminde şirketlerden yüzde 3 komisyon aldığı iddia edildi. Söz konusu paralarla sevgilisi olduğu öne sürülen P.Y.'yi pahalı hediyelere boğduğu ileri sürüldü.

İddialara göre aktif bir geliri ve işi bulunmadığı belirtilen P.Y., şüpheli para trafiğinin ardından kısa sürede lüks otomobiller satın aldı ve pahalı tatillerle dikkat çeken bir yaşam sürmeye başladı.

T.K.Ç.'nin eşi G.Ç.'ye Mercedes marka otomobil aldığı, daha sonra P.Y. için Porsche, BMW ve Mini Cooper marka araçlar satın aldığı öne sürüldü. Söz konusu otomobillerin her birinin "ASK" plakalı olduğu iddia edildi.

GİZLİ TANIK POLİSE BAŞVURDU

İddialara göre lüks harcamalar ve para trafiğiyle ilgili süreç, "Miras" kod adlı gizli tanığın banka hesaplarının hâlâ aktif olarak kullanıldığını fark etmesiyle farklı bir boyuta taşındı.

Gizli tanığın polise başvurarak yaşanan para trafiğini ve ihale süreçlerine ilişkin bildiklerini anlattığı, banka dekontları, hesap ekstreleri ve yazışmaları da soruşturma dosyasına sunduğu belirtildi.

Bu başvurunun ardından harekete geçen ekipler, iddialara konu olan ihale süreçleri ve para transferleriyle ilgili inceleme başlattı. Soruşturmanın adli ve idari boyutuyla sürdüğü öğrenildi.