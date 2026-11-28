Antalya'nın Korkuteli ilçesinde iki kardeş arasında yaşanan tartışma ölümle sonuçlandı. Alacak verecek meselesi nedeniyle çıktığı ileri sürülen bıçaklı kavgada göğsünden yaralanan 26 yaşındaki Bekir Deniz, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Gencin, kendisini bıçaklayan kişinin ağabeyi olduğunu söylemesi üzerine şüpheli gözaltına alındı.

HASTANEDE AĞABEYİNİN İSMİNİ VERDİ

Olay, gece saat 02.30 sıralarında Uzunoluk Mahallesi'ndeki Galericiler Sitesi yanında bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Korkuteli Devlet Hastanesine göğsünden bıçaklanmış bir kişinin getirildiği ihbarı üzerine polis ekipleri hastaneye sevk edildi. Tedavi altına alınan Bekir Deniz (26), ilk ifadesinde kendisini ağabeyi A. D.'nin (35) bıçakladığını söyledi.

AĞIR YARALI GENÇ KURTARILAMADI

Bekir Deniz'in ifadesinin ardından harekete geçen polis ekipleri, olayın şüphelisi A. D.'yi yakalayarak gözaltına aldı. İlk müdahalesi Korkuteli Devlet Hastanesinde yapılan Deniz, hayati tehlikesi bulunması nedeniyle Antalya Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. 26 yaşındaki genç, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. İki kardeş arasında olay sırasında alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktığı ileri sürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.