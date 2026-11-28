Kocaeli'den Bolu'ya geziye giden 10 kız çocuğu ve 3 görevli personeli taşıyan araçla dönüş yolunda irtibatın kesilmesi üzerine geniş çaplı arama kurtarma çalışması başlatıldı. Endişeli bekleyişin ardından gelen sevindirici haber yüreklere su serpti.

13 KİŞİNİN TAMAMI SAĞ SALİM BULUNDU

Kocaeli Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğünde kalan 14-17 yaşlarındaki 10 kız çocuğu, 2 görevli ve bir şoför eşliğinde Bolu'daki Gölcük Tabiat Parkı ve Yedigöller'i kapsayan günübirlik geziye çıktı. Gezinin ardından dönüş yoluna geçen kafileden bir süre haber alınamaması üzerine ilgili kurumlara bilgi verildi. Kocaeli Jandarma Komutanlığınca saat 19.10 sıralarında Bolu AFAD'a yapılan bildirimde, araçla saat 16.30'dan itibaren irtibat kurulamadığı belirtildi. Saatler süren çalışmaların ardından minibüs, ilk GPS sinyalinin alındığı ve aramaların yoğunlaştırıldığı tahmini bölgenin yaklaşık 2 kilometre dışında, Düzce'nin Yığılca ilçesinde bulundu.

Arama kurtarma çalışmalarını takip etmek üzere bölgeye giden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocukları ve görevli personeli taşıyan aracın Düzce'nin Yığılca ilçesinde bataklığa saplandığını açıkladı. Bakan Göktaş, araçtaki 13 kişinin tamamının sağ olduğunu ve sağlık durumlarının iyi olduğunu bildirdi.

SEVİNÇ GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Olayın yankıları sürerken Bakan Göktaş'ın, kayıp kız çocuklarının bulunduğu haberini aldığı anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Sevindirici haber karşısında büyük mutluluk yaşayan Göktaş'ın, eliyle yüzünü kapatarak gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü. Bakan Göktaş'ın yaşadığı duygusal anlar saniye saniye kameraya yansıdı.

ŞOFÖR KONUŞTU: KISA YOLDAN GİTMEK İÇİN O YOLU KULLANDIM

Öte yandan; çocukları taşıyan minibüsün şoförü Nazif Ege yaşananları anlattı. Ege, “Kısa yoldan gitmek için o yolu kullandım. Ama çamura saplandık. Durum bundan ibaret başka bir şey yok. Daha önce o yolu kullanmamıştım. Sadece 1 saat erken şekilde Yığılca’dan Düzce tarafına geçerim diye düşündüm. Başka bir şey yok. Kusura bakmayın. Navigasyondan değil, tabeladan kullandım. Araç normal çamura saplandı. Çocuklar arabadaydı. Aracı çalıştırdık. Motive ettik onları. Kızlarımıza sahip çıktık tabii ki. Ben onları kendi kızımdan ayırmadım. Aynı zamanda bir şekilde hepsini motive ederek, aracı çalıştırıp sıcak tutarak üşümelerini engelledik. Bir sıkıntımız yoktu o konuda” dedi.

ARAMA ÇALIŞMALARINDA AKINCI İHA'LAR DA KULLANILDI

Çocukları taşıyan araçla irtibatın kesilmesi üzerine başlatılan arama çalışmalarına Bayraktar Akıncı insansız hava araçları (İHA) da katılarak yer ekiplerine destek oldu.