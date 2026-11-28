Bolu'da Kocaeli Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğünce Yedigöller ve Gölcük Tabiat Parkı'na düzenlenen günübirlik gezi dönüşünde haber alınamayan gruptan sevindiren haber geldi.

10 ÇOCUK VE 3 GÖREVLİYE SAĞ SALİM ULAŞILDI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, araçta bulunan 14-17 yaş aralığındaki 10 kız çocuğu ile 3 görevli personele ulaşıldığını ve sağlık durumlarının iyi olduğunu duyurdu.

NE OLDU?

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığınca saat 19.10 sıralarında Bolu AFAD'a yapılan bildirimde, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne bağlı araçla saat 15.00'ten itibaren iletişim kurulamadığı belirtildi. Araçtan alınan son GPS sinyalinin Yedigöller Kapankaya Seyir Terası mevkisine ait olduğunun belirlenmesi üzerine bölgeye jandarma, AFAD, sağlık ve UMKE ekipleri sevk edildi.

BAYRAKTAR İHA DA ARAMA ÇALIŞMALARINA KATILDI

Ekipler, ormanlık ve engebeli arazide karadan arama yaparken AFAD dronlarıyla havadan tarama gerçekleştirildi. Bayraktar İHA'nın da kullanıldığı arama kurtarma çalışmalarına Düzce ve Kocaeli'den sevk edilen ekipler destek verdi.

Bölgede telefon şebekesinin sağlıklı çekmemesi ve buzlanma, arama kurtarma çalışmalarını güçleştirdi.

BAKAN GÖKTAŞ BÖLGEYE GİTTİ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, arama kurtarma çalışmaları sırasında katıldığı canlı yayında devletin tüm kurumlarıyla seferber olduğunu belirterek bölgeye hareket ettiğini açıkladı.

Bolu'ya ulaşan Bakan Göktaş, çalışmaları takip etmek üzere İl Jandarma Komutanlığına giriş yaptı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin de bölgeye gideceği bildirildi.

VALİLİKTE KRİZ MERKEZİ OLUŞTURULDU

İçişleri Bakanlığından edinilen bilgilere göre, arama kurtarma çalışmalarının koordinasyonunu sağlamak amacıyla Bolu Valiliğinde kriz merkezi oluşturuldu.

BÖLGEYE 11 MOBİL BAZ İSTASYONU YÖNLENDİRİLDİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan açıklamada, arama kurtarma çalışmalarına destek vermek amacıyla toplam 11 mobil baz istasyonunun bölgeye yönlendirildiği belirtildi.

Ayrıca Karayolları Genel Müdürlüğünce ilk etapta 2 çift bıçaklı kamyon, 2 arazi aracı ve 8 personelin arama kurtarma bölgesine sevk edildiği kaydedildi.