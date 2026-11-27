İstanbul Şişli'de bir müşterinin araç kamerasına yansıyan konuşmayla ortaya çıkan oto lastik servisi hakkında yeni karar verildi. Sağlam parçaları arızalı gibi göstererek müşteriyi yeni lastik almaya yönlendirdiği iddia edilen işletme, Şişli Belediyesi ekiplerince mühürlenerek faaliyetten men edildi.

Belediye ekiplerinin yaptığı incelemelerde, işletmenin bulunduğu taşınmazın imar planında konut alanında kaldığı ve oto lastik servisi faaliyetinin imar planına uygun olmadığı belirlendi.

"AYARI ELLEME, BOZUK DE" KONUŞMASI KAMERAYA YANSIMIŞTI

Olay, 9 Kasım'da Şişli'de meydana geldi. Aracının lastiğinde sorun olduğunu belirterek servise giden Furkan Ünal'a, dört lastiğinin de değiştirilmesi gerektiği söylendi. Lastik değişimi ve rot-balans işlemleri için Ünal'dan 12 bin TL ücret alındı.

Bir süre sonra araç kamerasının ses kayıtlarını inceleyen Ünal, çalışanların yapılmayan işlemleri yapılmış gibi göstermeye çalıştığını öne sürdü. Görüntülerde bir ustanın diğerine "Ayarı elleme, bozuk de" dediği duyuldu.

Kayıtları sosyal medyada paylaşan Ünal'ın şikâyeti üzerine İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri işletmede denetim gerçekleştirdi.

DENETİMDE MEVZUATA AYKIRILIKLAR TESPİT EDİLDİ

Denetimlerde fiyat etiketi ve hizmet fiyat listesinin bulunmaması, servis fişi düzenlenmemesi ve garanti belgesinin tüketiciye teslim edilmemesi gibi aykırılıklar tespit edildi. Ayrıca tüketicinin arızalı olmayan ürünleri üzerinden işlem yapılmasına ilişkin mevzuata aykırılıklar da tutanak altına alındı.

İş yeri sorumlusu E.S. (34) ile çalışanlar H.T. (37) ve K.Ö. (20), suç duyurusunun ardından gözaltına alınmış, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

BELEDİYE RUHSATI İPTAL ETTİ, İŞ YERİNİ MÜHÜRLEDİ

Şişli Belediyesi ekiplerinin yaptığı incelemelerde işletmenin faaliyet gösterdiği taşınmazın konut alanında kaldığı ve oto lastik servisi faaliyetinin imar planına aykırı olduğu belirlendi.

Yapılan değerlendirmelerin ardından işletmenin 29 Mart 2012 tarihli İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı iptal edildi. Belediye ekipleri tarafından mühürlenen işletme, faaliyetten men edildi.