Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nin beşinci haftasında İsrail temsilcisi Hapoel Beer-Sheva ile karşılaşmak üzere gittiği Gürcistan'da yaşadığı sıkıntılar sona erdi. Gidiş yolunda, maç sırasında ve dönüş yolunda çeşitli sorunlarla karşılaşan siyah-beyazlı kafile, İstanbul'a ulaştı.

GİDERKEN UÇAKLARINA YILDIRIM DÜŞMÜŞTÜ

Hapoel Beer-Sheva karşılaşması için Gürcistan'a giden Beşiktaş kafilesini taşıyan uçağa yıldırım düşmüştü. Siyah-beyazlılar, olaylı geçen karşılaşmanın ardından İstanbul'a dönmek üzere harekete geçerken bu kez olumsuz hava koşullarıyla karşı karşıya kaldı.

DÖNÜŞ YOLUNDA DA RÜZGARA TAKILDILAR

Batum'da etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle Beşiktaş kafilesini taşıyan uçak, planlanan saatte kalkış yapamadı. Siyah-beyazlı kulüp, yaptığı açıklamada olumsuz hava koşulları nedeniyle uçağın henüz havalanamadığını duyurmuştu.

2,5 SAATLİK GECİKMENİN ARDINDAN HAVALANDILAR

Beşiktaş kafilesini taşıyan uçak, yaklaşık 2,5 saatlik gecikmenin ardından Alexander Kartveli Batum Uluslararası Havalimanı'ndan kalkış yaptı. Siyah-beyazlı kafile, yaklaşık 1,5 saatlik uçuşun ardından İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na ulaştı. Böylece Beşiktaş'ın çileli Gürcistan yolculuğu sona erdi.

BATUM'DA OLAYLI BİR GECE YAŞANDI

Beşiktaş'ın Hapoel Beer-Sheva ile oynadığı karşılaşmada tribünlerde Filistin bayrakları ve Filistin'e destek pankartları açan Türk taraftarlara Gürcistan polisi biber gazı ve coplarla müdahale etmişti. Yaşanan olaylar nedeniyle karşılaşmaya ara verilmiş, futbolcular ve hakemler soyunma odasına gitmişti. Yeniden başlayan mücadeleyi Beşiktaş, Junior Olaitan ve Orkun Kökçü'nün golleriyle 2-1 kazanarak puanını 10'a yükseltmişti. Gürcistan polisinin sert müdahalesi büyük tepki çekerken Türkiye'nin diplomatik ve hukuki girişimleri sonucunda gözaltına alınan 16 taraftarın tamamı serbest bırakılmıştı.