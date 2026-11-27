Galatasaray'da ara transfer dönemi öncesinde kadroyu güçlendirmeye yönelik çalışmalar devam ederken sarı-kırmızılıların Senegalli futbolcusu İsmail Jakobs'tan dikkat çeken bir hamle geldi. Jakobs'un, Villarreal forması giyen 27 yaşındaki vatandaşı Pape Gueye'ye yaptığı transfer çağrısı sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı.

"GALATASARAY'A HOŞ GELDİN"

İsmail Jakobs, vatandaşı Pape Gueye'nin sosyal medya paylaşımının altına dikkat çeken bir yorum yaptı. Senegalli orta saha oyuncusuna Galatasaray forması giydiren Jakobs, "Galatasaray'a hoş geldin" ifadelerini kullandı. Jakobs'un bu hareketi, sarı-kırmızılı taraftarlar arasında transfer heyecanı yarattı.

SEZON BAŞINDA DA GÜNDEME GELMİŞTİ

Villarreal'de orta saha pozisyonunda görev yapan Pape Gueye, sezon başında da Galatasaray yönetiminin transfer gündemine gelmişti. Ancak İspanyol kulübünün talep ettiği yüksek bonservis bedeli nedeniyle transfer gerçekleşmemişti.

PİYASA DEĞERİ 40 MİLYON EURO

Bu sezon Villarreal formasıyla 16 karşılaşmaya çıkan 27 yaşındaki Senegalli futbolcu, üç gol kaydetti. İspanyol ekibiyle 30 Haziran 2028'e kadar sözleşmesi bulunan Pape Gueye'nin güncel piyasa değeri 40 milyon euro olarak gösteriliyor.