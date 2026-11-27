Irak'ta federal hükümet ile Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) arasında petrol sahaları ve sınır kapılarının kontrolü üzerinden yaşanan anlaşmazlık yeni bir boyuta taşındı. Irak Başbakanı Ali el-Zeydi'nin bölgedeki sınır kapıları ve bazı petrol sahalarının federal yönetimin kontrolüne alınması yönündeki talimatı, Erbil ile Bağdat arasındaki tansiyonu yükseltti.

Kürt yönetiminin sert tepki gösterdiği kararların ardından ABD Başkanı Donald Trump, Irak Başbakanı Zeydi'nin devlet otoritesini güçlendirmeye yönelik çalışmalarına destek verdiğini açıkladı.

TRUMP'TAN BAĞDAT YÖNETİMİNE DESTEK

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Trump, Irak'ta petrol kaçakçılığı ve yolsuzlukla mücadeleye dikkat çekerken tüm silahların devletin kontrolüne alınmasına yönelik girişimleri de desteklediklerini belirtti. Trump, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Irak Başbakanı Ali el-Zaidi'nin Irak genelinde devlet otoritesini tesis etme, Irak petrol kaçakçılığını durdurma, yolsuzluğu sona erdirme ve tüm silahları devletin münhasır kontrolüne alma çabalarını destekliyoruz."

Irak'ın siyasi bağımsızlığına da vurgu yapan Trump, "Başbakan el-Zaidi'nin kendi siyasi kararlarını alan birleşik, refah içinde ve güçlü bir Irak inşa etme çabalarını destekliyoruz" dedi.

IRAK BAŞBAKANI'NDAN KRİTİK TALİMAT

Irak Başbakanı Ali el-Zeydi, 24 Kasım'da Kürdistan Bölgesi'ndeki bütün sınır kapılarının federal Sınır Kapıları Komisyonunun kontrolüne alınması talimatını verdi.

Zeydi ayrıca Kürt güvenlik güçlerinin kontrolünde bulunan ancak idari açıdan Kürdistan Bölgesi dışında kalan Kerkük, Ninova, Diyala ve Selahaddin vilayetlerindeki bazı petrol sahalarının yönetiminin federal Petrol Bakanlığına devredilmesini istedi.

IKBY'nin federal Petrol Bakanlığının onayı olmadan ham petrol ve petrol ürünlerinin ihracatına izin vermemesi de talimatlar arasında yer aldı. Bağdat yönetimi böylece petrol üretimi, ihracatı ve sınır geçişleri üzerindeki federal denetimi artırmak için harekete geçti.

KAYIT DIŞI SINIR GEÇİŞLERİ KAPATILACAK

Irak Başbakanı'nın talimatları kapsamında ülkenin uluslararası sınırları boyunca bulunan yasa dışı geçiş noktalarının kapatılması için Irak Sınır Kuvvetleri Komutanlığı görevlendirildi.

Erbil, Duhok ve Süleymaniye vilayetlerine giriş güzergahlarındaki kontrol noktalarında Petrol Bakanlığı personeli, Enerji Polisi ve ulusal güvenlik görevlilerinin konuşlandırılması istendi.

Petrol kuyularına elektronik sayaçlar yerleştirilmesi, boru hatlarının dijital sistemlerle izlenmesi, petrol sahalarının güvenliğinin artırılması ve petrol sevkiyatlarının daha sıkı denetlenmesi de alınan kararlar arasında yer aldı.

Federal güvenlik kontrolü dışında faaliyet gösteren bazı oksitlenmiş asfalt ve nafta tesislerinin ise altı ay içerisinde aynı vilayetlerdeki başka alanlara taşınması istendi.

PETROL KAÇAKÇILIĞI SORUŞTURMASI KRİZİ TETİKLEDİ

Bağdat yönetiminin son hamlesinin arkasında, devletin kontrolündeki Kuzey Petrol Şirketi tesisleri üzerinden gerçekleştirildiği öne sürülen petrol kaçakçılığına ilişkin soruşturma bulunuyor.

Irak hükümetinin istihbarat raporunda, Kerkük ve Süleymaniye'den İran'a, oradan da Afganistan'a uzandığı belirtilen kaçakçılık güzergahlarının tespit edildiği aktarıldı.

Irak Haber Ajansının (INA) yayımladığı rapor bölümlerinde, bazı petrol ürünlerinin İran menşeli olduğunun gizlenerek Irak ürünü gibi gösterildiği iddialarına da yer verildi.

Irak Federal Dürüstlük Komisyonunun, bölgedeki sınır kapılarından ihraç edilen petrol ürünlerinin miktarını, laboratuvar denetimlerindeki eksiklikleri ve Süleymaniye ile Erbil'deki bazı rafinerilere gönderilen ham petrol miktarlarının kayıtlarla örtüşüp örtüşmediğini araştırması kararlaştırıldı.

ÜST DÜZEY İSİMLER GÖREVDEN ALINDI

Soruşturmanın ardından Başbakan Zeydi, Irak Sınır Kapıları Kurumu Başkanı, Kuzey Petrol Şirketi Başkanı ve Kerkük'teki bazı güvenlik yetkililerini görevden aldı.

Bağdat yönetimi, petrol kaçakçılığından elde edilen gelirlerin bölge halkına aktarılmadığını, bunun yerine şahsi hesaplara yönlendirildiğini savunuyor.

Irak hükümet sözcüsü Haydar el-Abudi de 26 Kasım'da yaptığı açıklamada, petrol kaçakçılığıyla mücadele operasyonlarının ülke genelinde süreceğini ve bu faaliyetlerin arkasındaki ağların dağıtılacağını söyledi.

BARZANİ'DEN BAĞDAT'A SERT TEPKİ

Irak Başbakanı'nın talimatları IKBY yönetiminin tepkisini çekti. IKBY Başbakanı Mesrur Barzani, 24 Kasım'da Erbil'de düzenlediği basın toplantısında Bağdat'ın kararları karşısında şaşkınlık yaşadıklarını belirtti.

Federal hükümetin kararlarının daha önce yapılan görüşmelerde varılan mutabakatlarla örtüşmediğini savunan Barzani, söz konusu adımları "hiçbir şekilde kabul edilemez" olarak nitelendirdi.

Bağdat'ın kararlarının bölgenin anayasal haklarını ihlal ettiğini belirten Barzani, buna rağmen diyalog kapısını kapatmadıklarını ve sorunların anayasa çerçevesinde çözülmesi için görüşmelere devam etmeye hazır olduklarını söyledi.

İKİ KÜRT PARTİSİNDEN "KIRMIZI ÇİZGİ" AÇIKLAMASI

Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) ve Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) de gelişmeler üzerine ortak açıklama yayımladı. İki parti, Bağdat ile yaşanan sorunların Irak Anayasası çerçevesinde çözülmesi gerektiğini vurgulayarak bölgenin hak ve kazanımlarının ihlal edilmesini "kırmızı çizgi" olarak nitelendirdi.

KRİZİN ORTASINDA TRUMP'TAN DEVLET OTORİTESİ VURGUSU

Erbil ile Bağdat arasındaki anlaşmazlık siyasi ve güvenlik boyutlarıyla derinleşirken Trump'ın Irak Başbakanı'na verdiği destek dikkat çekti. ABD Başkanı'nın petrol kaçakçılığıyla mücadele, devlet otoritesinin ülke genelinde tesis edilmesi ve tüm silahların devletin kontrolüne alınmasına yönelik mesajı, Bağdat'ın federal denetimi artırmaya çalıştığı bir dönemde geldi.