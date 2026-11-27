Avustralya'nın Melbourne kentinde bir iş merkezinin çatısında beyaz koruyucu kıyafetler ve maskelerle toplanan yaklaşık 20 kişilik grup, sosyal medyada merak uyandırdı. Görüntüleri izleyenler, gizli bir tarikat ayininden temalı Noel partisine kadar birçok ihtimal üzerinde dururken olayın perde arkası çok geçmeden ortaya çıktı.

KARŞI BİNADAN GÖRÜNTÜLEDİ

Matt isimli seyahat içerikleri üreten bir sosyal medya kullanıcısı, Melbourne'deki Westpac bankasının bulunduğu binanın karşısındaki yüksek katlı bir yapıdan çekim yaparken ilginç bir manzarayla karşılaştı. Binanın açık terasında beyaz koruyucu kıyafetler giyen ve yüzlerini örten yaklaşık 20 kişinin toplandığını gören Matt, cep telefonuyla o anları kaydetti.

DUMANLARIN YÜKSELDİĞİNİ FARK ETTİ

Görüntüyü yakınlaştıran Matt, gruptakilerin bulunduğu alandan duman yükseldiğini fark ederek mangal yapıyor olabileceklerini düşündü. Ancak herkesin koruyucu kıyafet ve maske takmasına anlam veremedi. Grubun hemen yakınındaki çatı restoranında ise müşterilerin öğle yemeklerini yemeye devam ettiği görüldü.

TARİKAT AYİNİNDEN SQUID GAME PARTİSİNE

TikTok'ta paylaşılan ve 88 bin kez izlenen görüntüler üzerine sosyal medya kullanıcıları çeşitli teoriler ortaya attı. Bazı kullanıcılar grubun bir tarikat ayini gerçekleştirdiğini ileri sürerken bazıları ise Squid Game temalı bir parti düzenlendiğini düşündü. Bir kullanıcı da grubun borsa tanrılarına kurban sunduğu yönünde esprili bir yorum yaptı.

GERÇEĞİ ŞİRKET ÇALIŞANI AÇIKLADI

Görüntülerdeki gizemi, etkinliği düzenleyen Rooftop Bees isimli arıcılık şirketinin bir çalışanı çözdü. Melbourne, Sydney ve Brisbane'deki şirket binalarının çatılarında bulunan arı kovanlarının bakımını üstlendiklerini belirten çalışan, görüntülerdeki kişilerin arıları yakından tanımak için düzenlenen bir etkinliğe katıldığını açıkladı.

OFİS ÇALIŞANLARINA ARICILIK EĞİTİMİ VERİLİYOR

Etkinlik kapsamında ofis çalışanlarına arı kovanlarının içini görme ve arıcılık hakkında bilgi edinme fırsatı sunulduğu öğrenildi. Şirket çalışanı, çevredeki ofislerde bulunan insanların kendilerini gördüklerinde ne düşündüklerini her zaman merak ettiklerini de belirtti.

İNGİLTERE'DE DE BENZER UYGULAMALAR VAR

Şehir merkezlerinde arıcılığı yaygınlaştırmayı amaçlayan benzer uygulamalar İngiltere'de de yürütülüyor. Band of Bees isimli şirketin sahibi Tom Szpitter, arı popülasyonunu artırmak amacıyla ofis binalarının çatılarına, havalimanlarına, enerji santrallerine ve şehir kanallarına kovanlar yerleştirdiklerini belirtti. Şirket, ofis çalışanlarına arıcılık eğitimleri verirken kovanlardan elde edilen balları da ilgili iş yerlerine hediye ediyor.