Avrupa kupalarında Türkiye'yi temsil eden dört takım, haftaya damgasını vurdu. Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde sahaya çıkan temsilcilerimizin tamamı rakiplerini mağlup ederek Türkiye'nin UEFA ülke puanına önemli katkı sağladı.

İLK GALİBİYET GALATASARAY'DAN GELDİ

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Galatasaray, sahasında İngiltere temsilcisi Aston Villa'yı 1-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar, aldığı galibiyetle Avrupa'daki iddiasını sürdürürken Türkiye'nin ülke puanına da katkıda bulundu.

FENERBAHÇE LONDRA'DA KAZANDI

Şampiyonlar Ligi'ndeki diğer temsilcimiz Fenerbahçe ise Londra'da Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler, Vedat Muriqi'nin kaydettiği golle mücadeleden 1-0 galip ayrılarak Avrupa'da üst üste ikinci galibiyetini elde etti.

BEŞİKTAŞ İSRAİL TEMSİLCİSİNİ DEVİRDİ

UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Beşiktaş, Gürcistan'ın Batum kentinde oynanan olaylı karşılaşmada İsrail temsilcisi Hapoel Beer-Sheva'yı 2-1 mağlup etti. Gürcü polisinin Türk taraftarlara yönelik sert müdahalesi nedeniyle yaklaşık 40 dakika duran karşılaşmada siyah-beyazlılara galibiyeti Junior Olaitan ve Orkun Kökçü'nün golleri getirdi. Beşiktaş, Avrupa Ligi'ndeki puanını 10'a yükseltti.

TRABZONSPOR SON DAKİKADA GÜLDÜ

UEFA Konferans Ligi'nde mücadele eden Trabzonspor ise Bulgaristan deplasmanında CSKA Sofya ile karşı karşıya geldi. Geriye düşmesine rağmen mücadeleyi bırakmayan bordo-mavililer, Salah ve Saviolo'nun golleriyle rakibini 2-1 mağlup etti. Galibiyet golünü 90+3. dakikada bulan Trabzonspor, puanını 9'a yükseltti.

TÜRKİYE'NİN HEDEFİ İLK 8

Temsilcilerimizin Avrupa kupalarında 4'te 4 yapmasının ardından UEFA ülke puanı sıralaması da güncellendi. Dokuzuncu sırada bulunan Türkiye, puanını 54.675'e yükseltti. Sekizinci sıradaki Hollanda ile Türkiye arasındaki fark 2.720 puan olurken 10. sıradaki Yunanistan ile aramızdaki fark ise 7.063 puana çıktı.

İLK 10 KRİTİK ÖNEM TAŞIYOR

Türkiye'nin UEFA ülke puanı sıralamasında ilk 10 içerisinde yer alması, Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan takım gönderebilmesi açısından kritik önem taşıyor. Son beş sezonun performansına göre hesaplanan ülke puanları, ülkelerin Avrupa kupalarına göndereceği takım sayısını ve takımların organizasyonlara hangi aşamadan katılacağını belirliyor.

İŞTE UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASINDA SON DURUM

1 İngiltere 109.019

2 İtalya 93.446

3 İspanya 87.743

4 Almanya 86.259

5 Fransa 73.439

6 Portekiz 70.150

7 Belçika 65.250

8 Hollanda 57.395

9 Türkiye 54.675

10 Yunanistan 47.612

11 Çekya 47.125

12 Polonya 46.125