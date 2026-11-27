Aynı apartmanda 3 çocuk ölmüştü! 22 yıllık olayda sır perdesi aralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul'un Kağıthane ilçesinde 2004 ve 2005 yıllarında aynı apartmanda hayatını kaybeden 3 çocuğun şüpheli ölümlerine ilişkin dosyaların yeniden açıldığını duyurdu. Çocukların ölümlerinin tesadüf olmadığına işaret eden önemli bulgulara ulaşılırken, yürütülen soruşturma kapsamında 7 şüpheli gözaltına alındı.
Adalet Bakanlığı bünyesindeki Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığının geçmiş yıllarda aydınlatılamayan olaylara yönelik çalışmaları sürüyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul'da yaklaşık 22 yıl önce aynı apartmanda meydana gelen üç şüpheli ölümle ilgili yürütülen soruşturmada önemli bulgulara ulaşıldığını açıkladı.
AYNI APARTMANDA 3 ÇOCUK HAYATINI KAYBETMİŞTİ
İstanbul'un Kağıthane ilçesinde 2004 ve 2005 yıllarında aynı apartmanda meydana gelen olaylarda 1 yaşındaki Özcan Akyol, 1,5 yaşındaki Ferhat Akyol ve 3,5 yaşındaki Yusuf Akyol hayatını kaybetmişti. Üç çocuğun şüpheli ölümüne ilişkin dosyalar, Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığının çalışmaları kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yeniden ele alındı.
YENİ TANIK İFADELERİ VE İLETİŞİM KAYITLARI İNCELENDİ
Yürütülen kapsamlı soruşturmada yeni tanık beyanları, olay yeri bulguları, itfaiye ve adli tıp raporları ile iletişim kayıtları birlikte değerlendirildi. Özellikle çocukların ölüm nedenlerine ilişkin önceki değerlendirmelerle örtüşmeyen bulgular ve şüpheliler arasındaki görüşme kayıtları ayrıntılı şekilde incelendi.
ÖLÜMLERİN TESADÜF OLMADIĞINA İŞARET EDEN BULGULARA ULAŞILDI
Elde edilen deliller doğrultusunda üç ölüm olayının tesadüfi olmadığına ve aralarında maddi ve fiili bağlantı bulunduğuna işaret eden önemli bulgulara ulaşıldı.
7 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Soruşturma kapsamında üç ayrı tasarlayarak kasten öldürme suçundan 1, suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçundan 6 olmak üzere toplam 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Bakan Gürlek, soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına, operasyonu gerçekleştiren İstanbul İl Jandarma Komutanlığına ve emeği geçen kamu görevlilerine teşekkür etti.
"ZAMANIN GEÇMESİ, SUÇLARIN CEZASIZ KALMASINA GEREKÇE OLAMAZ"
Geçmiş yıllarda aydınlatılamayan olaylara ilişkin çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini vurgulayan Bakan Gürlek, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Zamanın geçmesi, suçların cezasız kalmasına gerekçe olamaz. Geçmişte yaşanan ve henüz aydınlatılamayan olayların üzerine kararlılıkla gitmeye, adaletin tecellisi için çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz."
“Cinayet masasını tebrik ediyorum.”Tüm yorumlar (5)
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