İspanya'da 29 Kasım'da yapılacak erken genel seçimler öncesinde dört siyasi partinin lideri ilk kez canlı yayında karşı karşıya geldi. Konut krizi, göçmen sorunu ve dış politikanın ele alındığı tartışmaya Başbakan Pedro Sanchez'in Gazze çıkışı damga vurdu. Ana muhalefet lideri Alberto Nunez Feijoo'nun İsrail'in Gazze'deki saldırılarını "katliam" olarak nitelendirmesi üzerine araya giren Sanchez, "Bu bir soykırımdır, soykırım." dedi.

"UTANÇ VERİCİ! BUNLARDA İNSANLIKTAN ESER YOK"

Televizyon Akademisinin Madrid'deki stüdyosunda düzenlenen tartışmada Sanchez, Halk Partisinin (PP) yönetimindeki Madrid özerk yönetim hükümetinin İsrail hükümetine onur madalyası vermesine sert tepki gösterdi. Sanchez, "Netanyahu'nun Gazze'deki soykırımı sürerken, PP'nin iktidarda olduğu ve Vox'un alkışladığı Madrid özerk yönetim hükümetinin İsrail hükümetine onur madalyası vermesi utanç vericidir. Siyasi tavırları belli ama bunlarda insanlıktan eser yok." ifadelerini kullandı.

RAKİBİNİN SÖZÜNÜ KESTİ

Gazze'deki insani krizin ele alındığı bölümde ana muhalefetteki Halk Partisinin lideri Feijoo, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını "katliam" olarak tanımladı. Feijoo'nun sözünü kesen Sanchez, "Bu bir soykırımdır, soykırım." diyerek rakibinin kullandığı ifadeyi düzeltti.

TRUMP VE MİLEİ BENZETMESİ

Sanchez, ABD Başkanı Donald Trump ile Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei'nin ülkelerinde uyguladığı politikaları PP ve aşırı sağcı Vox partisinin İspanya'da hayata geçirmek istediğini savundu. Seçmenleri aşırı sağa karşı uyaran Sanchez, İspanyolların önünde gerileme ve ilericilik olmak üzere iki seçenek bulunduğunu belirterek mevcut yönetim anlayışını sürdürmek istediklerini söyledi.

MUHALEFETTEN SANCHEZ'E SERT ELEŞTİRİLER

Anketlerde önde gösterilen PP lideri Feijoo ise göç krizi, tren kazaları, yolsuzluk vakaları ve fiyat artışlarından Sanchez hükümetini sorumlu tuttu. İktidara gelmeleri halinde 1 milyon yeni konut inşa edeceklerini belirten Feijoo, vergi indirimi ve kamu yönetiminde tasarruf vaatlerini yineledi.

AŞIRI SAĞCI LİDER GÖÇMENLERİ HEDEF ALDI

Vox lideri Santiago Abascal, ülkedeki konut, eğitim ve sağlık sorunlarının temelinde düzensiz göçün bulunduğunu ileri sürdü. Geniş Cephe ittifakının lideri Ada Colau ise sosyal eşitsizliğin giderek büyüdüğünü belirterek zenginlerden daha fazla, yoksullardan ise daha az vergi alınmasını savundu.

DÜNYA KUPASI DA TARTIŞMA KONUSU OLDU

İspanya'nın Portekiz ve Fas ile birlikte düzenleyeceği 2030 Dünya Kupası da liderler arasında görüş ayrılığına neden oldu. Feijoo, final maçının Fas'ta oynanması halinde İspanya'nın organizasyondan çekilmesi gerektiğini savundu. Sanchez ise finalin Real Madrid'in stadı Santiago Bernabeu'da oynanacağını söyledi.

ANKETLER SAĞ İTTİFAKI İŞARET EDİYOR

İspanya'da 29 Kasım'da yapılacak erken genel seçimler öncesinde yayımlanan anketlerin büyük çoğunluğu, Halk Partisinin sandıktan birinci parti olarak çıkacağını ve Vox ile birlikte hükümet kurmak için gerekli meclis çoğunluğuna ulaşabileceğini gösteriyor.