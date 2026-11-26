Temsilcimiz Beşiktaş'ın İsrail ekibi Hapoel Beer-Sheva ile oynadığı ve Gürcistan polisinin orantısız güç kullandığı anlara sahne olan UEFA Avrupa Ligi mücadelesinde, futbolseverleri duygulandıran tarihi bir dayanışma örneği yaşandı. Sırtında Türk bayrağı bulunan bir Galatasaray taraftarı, Beşiktaş tribününe yönelik sert müdahalede bulunan Gürcü polisine tek başına karşı koydu.

ORANTISIZ MÜDAHALEYE TEK BAŞINA KARŞI DURDU

Karşılaşma sırasında tribünlerdeki Türk taraftarlara yönelik orantısız güç kullanımı ve gerginlik tırmanırken, kameralara yansıyan bir kare gecenin en çok konuşulan görüntüsü oldu. Beşiktaş tribününe saldıran güvenlik güçlerinin karşısına dikilen sırtında Türk bayrağı asılı Galatasaraylı taraftar, geri adım atmayarak güvenlik güçlerine tek başına direndi.

''HELAL OLSUN SANA''

Kulüp renklerinin ötesine geçen bu duruş, kısa sürede gündem oldu. Hem Beşiktaşlı hem de Galatasaraylı taraftarlar başta olmak üzere tüm futbolseverler, sırtındaki ay-yıldızlı bayrakla cesur bir duruş sergileyen taraftara ''Helal olsun sana'' şeklinde yorumlarda bulundu.