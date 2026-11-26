UEFA Avrupa Ligi'nin beşinci haftasında Hapoel Beer-Sheva ile oynanan maçta Beşiktaş taraftarlarına Gürcü polisinin sert müdahale etmesi üzerine Dışişleri Bakanlığı devreye girdi. Yaşanan olayların ardından Türkiye ile Gürcistan arasında diplomatik temas başlatıldı.

BAKAN FİDAN'DAN GÜRCİSTAN'A TELEFON

Bu kapsamda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gürcistan Dışişleri Bakanı Maka Boçorişvili ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede maç sırasında taraftarlara yönelik müdahale ve gelişmelerin ele alındığı belirtildi.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Beşiktaş’ın UEFA Avrupa Ligi maçını izlemek üzere Batum’da bulunan vatandaşlarımızın durumu yakından takip edilmektedir.

Sayın Bakanımız, Gürcistan Dışişleri Bakanı Maka Boçorişvili ile telefonda görüşmüştür. Tiflis Büyükelçiliğimiz ve Batum Başkonsolosluğumuz yetkilileri stadyumda bulunmaktadırlar. Vatandaşlarımızın güvenliği ve haklarının korunması için gerekli tüm girişimlerde bulunulmaktadır."