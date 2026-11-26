Beşiktaş taraftarlarına insanlık dışı müdahale! Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gürcü mevkidaşını aradıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
UEFA Avrupa Ligi'nin beşinci haftasında İsrail ekibi Hapoel Beer-Sheva ile karşılaşan Beşiktaş taraftarlarına Gürcü polisinin sert müdahalesinin ardından Dışişleri Bakanlığı harekete geçti. Bakan Hakan Fidan, Gürcistan Dışişleri Bakanı Maka Boçorişvili ile telefonda görüştü.
UEFA Avrupa Ligi'nin beşinci haftasında Hapoel Beer-Sheva ile oynanan maçta Beşiktaş taraftarlarına Gürcü polisinin sert müdahale etmesi üzerine Dışişleri Bakanlığı devreye girdi. Yaşanan olayların ardından Türkiye ile Gürcistan arasında diplomatik temas başlatıldı.
BAKAN FİDAN'DAN GÜRCİSTAN'A TELEFON
Bu kapsamda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gürcistan Dışişleri Bakanı Maka Boçorişvili ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede maç sırasında taraftarlara yönelik müdahale ve gelişmelerin ele alındığı belirtildi.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Beşiktaş’ın UEFA Avrupa Ligi maçını izlemek üzere Batum’da bulunan vatandaşlarımızın durumu yakından takip edilmektedir.
Sayın Bakanımız, Gürcistan Dışişleri Bakanı Maka Boçorişvili ile telefonda görüşmüştür. Tiflis Büyükelçiliğimiz ve Batum Başkonsolosluğumuz yetkilileri stadyumda bulunmaktadırlar. Vatandaşlarımızın güvenliği ve haklarının korunması için gerekli tüm girişimlerde bulunulmaktadır."
“büyüksün fidan reiiiis”Tüm yorumlar (54)
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