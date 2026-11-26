dışişleri Bakanlığı’na ne iş yapar ?

saerdengeçti sen dış işleri bakanı ne iş yapıyor diyorsun mustafa da dış işleri bakanının gürcisnlı bakanı aramasını da koltuk derdine bağladı sizin amacınız her halükarda hükümeti eleştirmekmi yoksa yargılamakmı

mihraliii68:

sence ne iş yapar? dış işleri bakanımız mevkidaşını arayarak durumdan duyulan rahatsızlığı bildirmiş. bunun ötesinde ne yapabilir sence? istersen savaş uçakların gönderip gürcistanı bombalayalım. Ne kadar boş konuşuyorsun sen ya. senin partin iktidara gelirse senin dediğini yapar, sen de bir yerlerine kına yakarsın artık.