Gürcü polisi, Beşiktaş taraftarını yumrukla bayılttıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş'ın İsrail ekibi Hapoel Beer-Sheva ile Gürcistan'da oynadığı maça, Gürcü polisinin sert müdahalesi damga vurdu. Tribünlerde Filistin bayrakları açan Beşiktaş taraftarlarına polis biber gazlarıyla müdahale etti. Olaylar stadyumun dışına taşarken, bir polisin yumruk attığı Beşiktaş taraftarı bayıldı.
UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş'ın İsrail temsilcisi Hapoel Beer-Sheva ile Gürcistan'da oynadığı maçta güvenlik güçlerinin sert müdahalesi yaşandı.
BEŞİKTAŞ TARAFTARI BAYILDI
Tribünlerde Filistin bayrakları açan Beşiktaş taraftarlarına Gürcü polisi biber gazıyla karşılık verdi. Olayların stadyum dışına da yayıldığı belirtildi. Dışarıdaki müdahale sırasında bir polis yumruk attığı Beşiktaş taraftarını bayılttı.
STADYUMDA ANONSLAR ÜST ÜSTE
Öte yandan stadyumda güvenlik güçlerinden uzaklaşan Beşiktaş taraftarı "Yönetim uyuma, taraftara sahip çık." tezahüratı yaptı. Stadyumda sık sık "Maçı oynatmayacaklar! Lütfen sakin olun. Lütfen sakin olun, bir şeyler atmayın." ve "Takımımıza ceza getirecek bir şeyler yapmayalım lütfen." şeklinde anonslar yapıldı.
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