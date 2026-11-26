Trabzon'da korkutan heyelan, sağanak yağışın ardından Beşikdüzü ilçesinde meydana geldi. Yamaçtan kopan toprak kütlesinin dere yatağını kapatması taşkına neden olurken iki ilçeyi birbirine bağlayan kara yolunda ulaşım durdu.

YAMAÇTAN DEV TOPRAK KÜTLESİ KOPTU

Trabzon genelinde etkili olan sağanak yağışın ardından Beşikdüzü ilçesine bağlı Yeşilköy Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde heyelan meydana geldi. Aşırı yağışların ardından yamaçtan kopan toprak kütlesi, Ağasar Deresi'ne doğru sürüklendi. Heyelan nedeniyle dere yatağı kapanırken suyun akışının engellenmesi sonucu taşkın meydana geldi.

DERE TAŞTI, İKİ İLÇEYİ BAĞLAYAN YOL KAPANDI

Heyelanın ardından Ağasar Deresi'nin yatağından taşan sular, çevredeki kara yoluna ulaştı. Taşkın nedeniyle Şalpazarı ile Beşikdüzü ilçelerini birbirine bağlayan kara yolu sular altında kaldı. İki ilçe arasındaki ulaşımı sağlayan kara yolu trafiğe kapandı. Sağanak yağışın tetiklediği heyelan, bölgede taşkına ve ulaşımın aksamasına neden oldu.

BÖLGEYİ TOZ BULUTU KAPLADI

Yeşilköy Mahallesi'nde meydana gelen heyelan sırasında korkutan görüntüler ortaya çıktı. Yamacın bir bölümünün koparak aşağıya doğru sürüklenmesiyle birlikte bölgeyi yoğun bir toz bulutu kapladı.