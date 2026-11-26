Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Adalet Bakanı Akın Gürlek, düzenlenen ortak basın toplantısında don soruşturmasına ilişkin açıklamalarda bulunuyor.

Soruşturmalar kapsamında yürütülen adli işlemler ve geri kazanılan tutarlara ilişkin bilgi veren Bakan Gürlek, şüphelilerin bir an önce hakim karşısına çıkarılması için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

"638 ŞÜPHELİDEN 138'İ TUTUKLANDI"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturmalarındaki son durumu paylaşan Gürlek, şunları söyledi: "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen fon soruşturmalarında toplam 638 şüpheli bulunmaktadır. Şüphelilerden 138'i tutukludur. 300 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmıştır. 49 şüpheli hakkında ise yakalama kararı mevcuttur."

YURT DIŞINA KAÇIRILAN 13 MİLYAR TL DONDURULDU

Yurt dışına kaçırılan paraların geri getirilmesi için adli işbirliği sürecinin başlatıldığını belirten Gürlek, "Yurt dışına kaçırıldığı tespit edilen toplam 13 milyar Türk lirasına tekabül eden para dondurulmuş, bu paranın iadesi için adli işbirliği işlemleri çerçevesinde gerekli adımlar atılmıştır." dedi.

Soruşturmalar kapsamında 550 gerçek kişi ve 184 tüzel kişinin mal varlıklarına el konulduğunu, banka hesaplarının ise bloke edildiğini açıklayan Gürlek, tutuklama tedbirinin ancak kuvvetli suç şüphesi halinde uygulandığını vurguladı.

"95 KİŞİDEN 45,36 MİLYAR TL TAHSİL EDİLDİ"

Gönüllü iade ve geri kazanım sürecine ilişkin güncel rakamları da açıklayan Gürlek, şu ifadeleri kullandı: "Gönüllü iade ve geri kazanım kapsamında bugün itibarıyla 95 kişiden 45,36 milyar TL tahsil edilmiştir. Devletimiz işin başındadır. Milletine hesap vermekten asla gocunmaz. Açık ve net bir şekilde şunu ifade ediyorum; bizim milletimizden başka baş tacı yapacak bir değerimiz yoktur."

"İDDİANAME YAZIM AŞAMASINA GEÇİLDİ"

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yapılan suç duyuruları doğrultusunda soruşturmanın devam edeceğini belirten Gürlek, adli sürecin geldiği aşamaya ilişkin şunları söyledi: "Soruşturmada ana omurga tamamlandı. Şu an itibarıyla iddianame yazım aşamasına gelinmiştir. Bir an önce bu şüphelilerin, vurguncuların mahkeme önünde yargılanmasını sağlayacağız."