Fas ile İsrail Rabat'ta 2027 için ortak askeri eylem planında anlaştıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Fas Silahlı Kuvvetlerine göre, İsrail ile Fas arasındaki 4. Ortak Askeri Komite Toplantısı Rabat'ta yapıldı. Toplantıda 2026'daki işbirliği faaliyetleri değerlendirildi, 2027 için ortak askeri eylem planı hazırlanmasında mutabakata varıldı ve tutanaklar imzalandı.
Fas ile İsrail'in, 2027 yılına yönelik ortak askeri işbirliği eylem planı hazırlama konusunda anlaşmaya vardığı bildirildi.
Fas Silahlı Kuvvetlerinden yapılan yazılı açıklamada, iki ülke arasındaki 4. Ortak Askeri Komite Toplantısı'nın başkent Rabat'ta düzenlendiği belirtildi.
Toplantıda, tarafların 2026 yılı boyunca yürütülen askeri işbirliği faaliyetlerini değerlendirdiği ve gelecek yıl için ortak eylem planı hazırlanması konusunda mutabakata vardığı aktarıldı.
Fas ve İsrail'in askeri işbirliğini güçlendirme konusundaki kararlılıklarını yinelediği belirtilen açıklamada, toplantının tutanakların imzalanmasıyla sona erdiği kaydedildi.
İsrail Savunma Bakanlığı, 10 Kasım'da Genel Müdür Amir Baram başkanlığındaki askeri heyetin, iki ülke arasındaki askeri işbirliğini geliştirmek amacıyla Fas'ı ziyaret ederek yetkililerle görüştüğünü duyurmuştu.
Fas, Eylül 2000'de başlayan İkinci İntifada'nın ardından askıya aldığı İsrail ile resmi temaslarını ve diplomatik ilişkilerini 10 Aralık 2020'de yeniden başlattığını açıklamıştı.
İsrail ordusu da Mart 2022'de Fas ile askeri işbirliğine ilişkin mutabakat zaptı imzalandığını bildirmişti.
Tarafların söz konusu mutabakat kapsamında ortak askeri komite kurulması, ortak çalışma planı hazırlanması ve uluslararası askeri tatbikatlara birlikte katılım imkanlarının değerlendirilmesi konusunda anlaştıkları belirtilmişti.
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