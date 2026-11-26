UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Fenerbahçe, Londra'da Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk ile karşı karşıya geldi. Ukrayna ekibini Vedat Muriç'in 56. dakikada attığı golle 1-0 mağlup eden sarı-lacivertliler, Avrupa'da hem sportif hem de ekonomik açıdan önemli bir kazanç elde etti.

5 MAÇTA 5,6 MİLYON EURO KAZANDI

Şampiyonlar Ligi'nde geride kalan beş haftada iki galibiyet ve iki beraberlik elde eden Fenerbahçe'nin performans geliri 5,6 milyon euroya ulaştı. Sarı-lacivertliler, iki galibiyetten 4,2 milyon euro, iki beraberlikten ise 1,4 milyon euro kazandı.

İLK 24'E KALIRSA 1 MİLYON EURO DAHA KAZANACAK

Shakhtar Donetsk galibiyetiyle puanını 8'e yükselten Fenerbahçe, aynı puana sahip Bayern Münih'in ardından 16. sıraya yerleşti. Sarı-lacivertliler, sekiz maçlık lig aşamasını ilk 24 takım arasında tamamlaması halinde kasasına 1 milyon euro daha koyacak.

İLK 8'İN ÖDÜLÜ 11 MİLYON EURO

Fenerbahçe'nin lig aşamasını ilk 8 içerisinde tamamlayarak doğrudan son 16 turuna yükselmesi halinde ise kazancı çok daha büyük olacak. Sarı-lacivertli ekip, bu hedefe ulaşması durumunda UEFA'dan 11 milyon euro ek gelir elde edecek.