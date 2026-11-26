Sarıyer'deki evinde arkadaşı tarafından ölü bulunan Eren Kaşıkçı'nın otopsi raporu tamamlandı.

Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan raporda, Kaşıkçı'nın kalp ve damarlarında yapılan incelemelerin sonuçlarına yer verildi. Kalp damarlarında ileri derecede daralmaya neden olan aterom plakları tespit edilirken, kalp kası liflerinde değişiklikler ve fibrozis bulguları saptandı.

TİROİD KANSERİ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Otopsi raporunda Kaşıkçı'nın tiroid kanseri olduğu da kaydedildi. Beyin incelemesinde ise 1,1 santimetre çapında bir erime alanı tespit edildi. Söz konusu bulguların daha önce geçirilmiş bir beyin damar hastalığına işaret ettiği belirtildi.

KANINDA ALKOL VE YASAKLI MADDEYE RASTLANMADI

Kimyasal ve toksikolojik incelemelerde Kaşıkçı'nın kanında alkol, yasaklı madde veya uyarıcı maddeye rastlanmadığı bildirildi.

ÖLÜM NEDENİ KALP DAMAR HASTALIĞI

Diyabet hastası olduğu bilinen Eren Kaşıkçı'nın otopsi bulgularını değerlendiren Adli Tıp Kurumu, ölümün kalp damar hastalığı sonucu meydana geldiği kanaatine vardı.