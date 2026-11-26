Ünlülere yönelik uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan oyuncu Deniz Çakır'ın ifadesi ortaya çıktı. Çakır, uyuşturucu madde kullanmadığını belirterek reçeteli ilaçlarının bulunduğunu söyledi.

TELEFONUYLA İLGİLİ DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA

Bir döneme damga vuran Yaprak Dökümü dizisinde canlandırdığı Ferhunde karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Deniz Çakır, soruşturma kapsamında verdiği ifadesinde cep telefonuna ilişkin de açıklamada bulundu.

Çakır, "Cep telefonumu e-SIM kart ile kullanmaktayım. Bu yüzden SIM şifresi bulunmamaktadır." dedi.

"HİÇBİR ŞEKİLDE UYUŞTURUCU MADDE KULLANMADIM"

Hakkındaki iddialara ilişkin konuşan ünlü oyuncu, "Reçeteli olarak kullandığım ilaçlarım bulunmaktadır. Bunun haricinde hiçbir şekilde uyuşturucu madde kullanmadım. Uyuşturucu satan kimseyi de tanımam." ifadelerini kullandı.