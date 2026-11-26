Ünlü şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz'in uyuşturucu soruşturması kapsamında savcılıkta verdiği ifadenin detayları ortaya çıktı. Yaklaşık 35 yıldır profesyonel olarak sanatçılık yaptığını belirten Deniz, aylık kazancından mal varlığına, sağlık sorunlarından hakkındaki suçlamalara kadar birçok konuda açıklamada bulundu.

AYLIK GELİRİ 500 BİN TL

Aylık gelirinin 500 bin TL olduğunu beyan eden Özcan Deniz, mal varlığına ilişkin de bilgi verdi. Deniz, "Adıma kayıtlı 7-8 tane gayrimenkul ve 1 de araç vardır. Borsada, fonda adıma kayıtlı hesap yoktur. Bu uygulamalarla hiçbir zaman işim olmadı." dedi.

İKİ YILDIR KALP RAHATSIZLIĞI YAŞIYOR

Sağlık durumuna ilişkin de açıklamada bulunan sanatçı, "Yaklaşık 2 yıldır kalp rahatsızlığım vardır, raporlu ilaçlarım vardır, bunları kullanmaktayım." ifadelerini kullandı.

"GÖZALTINA ALINMAM BENİ ÇOK ÜZMÜŞTÜR"

Gözaltına alınması nedeniyle üzüntü yaşadığını belirten Deniz, "Talihsiz bir şekilde gözaltına alınmam beni çok üzmüştür. Vermiş olduğum kan ve saç tahlilleri sonucu bu durumun ortaya çıkacağına eminim." dedi.

SUÇLAMALARI REDDETTİ

Uyuşturucu kullanmadığını ve uyuşturucu satan kişilerle herhangi bir bağlantısının olmadığını savunan Özcan Deniz, "Ben kesinlikle uyuşturucu madde kullanmadım, satmadım, satışına aracılık etmedim. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum." ifadelerini kullandı.