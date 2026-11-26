Görme engelli yarışmacı 6 teklifi reddetti! Finalde büyük sürprizGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
ATV'de ekrana gelen Var Mısın Yok Musun yarışmasına katılan görme engelli yarışmacı Esra Durmuş, altı teklifi reddettikten sonra 940 bin liralık teklifi kabul etti. Yarışmacının kendi kutusundan çıkan rakam ise büyük sürpriz oldu.
Esra Erol'un sunduğu Var Mısın Yok Musun yarışmasının 25 Kasım akşamı yayımlanan bölümüne, doğuştan görme engelli olan 31 yaşındaki Esra Durmuş damga vurdu. Sosyoloji mezunu olan ve memur olarak çalışan Durmuş, yarışmada sergilediği performansla dikkat çekti.
ALTI TEKLİFİ ELİNİN TERSİYLE İTTİ
Bankanın sırasıyla sunduğu 35 bin, 40 bin, 80 bin, 130 bin, 195 bin ve 345 bin liralık teklifleri reddeden Durmuş, kutuları açtırmaya devam etti. Yarışma sırasında ablası Ebrar ile görüntülü görüşen Durmuş, ailesinden de destek aldı.
940 BİN LİRAYA "VARIM" DEDİ
Yarışmanın finalinde 250 bin lira ve 2 milyon liralık iki kutu kaldı. Bankanın sunduğu 940 bin liralık teklifi ailesiyle değerlendiren yarışmacı, bir süre düşündükten sonra "Varım" diyerek yarışmayı tamamladı.
KUTUSUNDAN 2 MİLYON LİRA ÇIKTI
Durmuş'un yarışmanın başında seçtiği 19 numaralı kutu açıldığında ise büyük şaşkınlık yaşandı. Kendi kutusundan 2 milyon lira çıkan yarışmacı, 1 milyon 60 bin lira daha kazanma fırsatını kaçırdı.
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