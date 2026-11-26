ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz artırımına gideceğine yönelik beklentilerin güçlenmesi ve teknoloji hisselerinde yaşanan satış dalgası, altın fiyatlarını baskılamaya devam ediyor. Altının ons fiyatı, 25 Kasım Çarşamba günü 14 ay sonra ilk kez 3 bin 500 doların altına geriledi.

ALTIN 14 AYIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNİ GÖRDÜ

Küresel piyasalarda artan satış baskısıyla altının ons fiyatı 3 bin 469 dolara kadar gerileyerek Eylül 2025'ten bu yana en düşük seviyesini gördü. Altının onsu, Türkiye saatiyle 16.50 itibarıyla 3 bin 476 dolar seviyesinde dengelenmeye çalıştı.

Aylık bazda yüzde 10'dan fazla değer kaybeden ons altının, yılbaşında ulaştığı yaklaşık 5 bin 600 dolarlık tarihi zirvesinden bu yana yaşadığı kayıp yüzde 38'i aştı.

FED'İN FAİZ ARTIRIMI BEKLENTİSİ ALTINI VURDU

Altın fiyatlarındaki düşüşün temel nedenleri arasında ABD'de enflasyonun yüksek seyretmesi ve Fed'in sıkı para politikasını sürdüreceğine yönelik beklentiler yer aldı.

ABD Ticaret Bakanlığının açıkladığı verilere göre, Fed'in yakından takip ettiği Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) fiyat endeksi ekim ayında yıllık bazda yüzde 3,8 arttı. Gıda ve enerji fiyatlarının hariç tutulduğu çekirdek PCE fiyat endeksi ise yüzde 3,3 ile piyasa beklentilerinin 0,1 puan üzerinde gerçekleşti.

FAİZ ARTIRIMI İHTİMALİ YÜZDE 97'YE DAYANDI

ABD ekonomisinin üçüncü çeyreğe ilişkin yıllıklandırılmış büyüme verisinin yüzde 4,3'e revize edilmesi de faiz artırımı beklentilerini güçlendirdi. Açıklanan ekonomik verilerin ardından para piyasalarında Fed'in aralık ayındaki toplantısında 25 baz puanlık faiz artırımına gitme ihtimali yüzde 96-97 aralığında fiyatlanmaya başladı.

Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller'ın aralık ayında 50 baz puanlık faiz artışının da değerlendirilmesi gerektiğine yönelik açıklamaları, değerli metaller üzerindeki baskıyı artırdı. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizlerinin yüzde 4,93 ile yüzde 5 arasında seyretmesi de faiz getirisi bulunmayan altına yönelik talebi zayıflattı.

FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİLERİ ÖTELENDİ

Analistler, şubat ayının sonunda başlayan ABD-İran savaşının enerji maliyetlerini yükselterek enflasyon üzerindeki baskıyı artırdığını belirtiyor. Söz konusu gelişmelerin Fed'in faiz indirimine gitmesine yönelik beklentileri 2027 sonrasına ötelediği ifade ediliyor.

YATIRIMCILAR NAKDE DÖNMEK İÇİN ALTIN SATIYOR

ABD'nin Çin ve Avrupa Birliği (AB) menşeli ürünlere yönelik yeni gümrük vergisi planları da küresel piyasalardaki belirsizliği artırdı. Yapay zeka ve teknoloji şirketlerinin hisselerinde yoğunlaşan satış dalgası, emtia piyasalarını da olumsuz etkiledi.

Borsalardaki kayıplarını telafi etmek ve nakit ihtiyaçlarını karşılamak isteyen yatırımcıların altın satışına yönelmesi, değerli metalin fiyatındaki gerilemeyi hızlandıran unsurlar arasında gösteriliyor.

GÜMÜŞ, PLATİN VE PALADYUM DA DÜŞTÜ

Altın piyasasındaki satış baskısı diğer değerli metallere de yansıdı. Gümüşün ons fiyatı yüzde 3'ü aşan kayıpla 39 dolara gerilerken platin yüzde 4, paladyum ise yüzde 2,5 değer kaybetti.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Gram altın fiyatı

Alış: 5.822,17 TL

Satış: 5.823,08 TL

Çeyrek altın fiyatı

Alış: 9.957,00 TL

Satış: 10.291,00 TL

Ons altın fiyatı

Alış: 3.568,36 dolar

Satış: 3.568,97 dolar