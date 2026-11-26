80'li ve 90'lı yılların ünlü manken ve oyuncularından Yaşar Alptekin, yıllar önce hayatında köklü bir değişikliğe giderek maneviyata yönelmişti. Mankenlik, dansçılık ve oyunculuk yapan Alptekin, şöhret dünyasından uzaklaşarak daha sakin bir yaşam sürmeye başlamıştı.

İMAJINI DEĞİŞTİRMİŞTİ

Manevi yaşamı benimsemesinin ardından uzun yıllar cübbe ve sarıkla görüntülenen Alptekin, yaklaşık altı yıl sonra giyim tarzında değişikliğe gitmişti. Ünlü isim, şimdi de iş hayatında yeni bir sayfa açtı.

KENDİ MARKASINI KURDU

Ticarete atılan Yaşar Alptekin, kendi kozmetik markasını kurdu. Kadın ve erkeklere özel şampuan üreten Alptekin, yeni ürünlerinin tanıtımını da bizzat yaptı.