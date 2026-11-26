Maneviyata yönelen Yaşar Alptekin'in yeni işi şaşırttıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bir dönem mankenlik ve oyunculuk kariyerine damga vuran, ardından maneviyata yönelerek gözlerden uzak bir yaşam sürmeye başlayan Yaşar Alptekin, kendi kozmetik markasını kurarak ticarete atıldı.
80'li ve 90'lı yılların ünlü manken ve oyuncularından Yaşar Alptekin, yıllar önce hayatında köklü bir değişikliğe giderek maneviyata yönelmişti. Mankenlik, dansçılık ve oyunculuk yapan Alptekin, şöhret dünyasından uzaklaşarak daha sakin bir yaşam sürmeye başlamıştı.
İMAJINI DEĞİŞTİRMİŞTİ
Manevi yaşamı benimsemesinin ardından uzun yıllar cübbe ve sarıkla görüntülenen Alptekin, yaklaşık altı yıl sonra giyim tarzında değişikliğe gitmişti. Ünlü isim, şimdi de iş hayatında yeni bir sayfa açtı.
KENDİ MARKASINI KURDU
Ticarete atılan Yaşar Alptekin, kendi kozmetik markasını kurdu. Kadın ve erkeklere özel şampuan üreten Alptekin, yeni ürünlerinin tanıtımını da bizzat yaptı.
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“Helal olsun yaşar abiye , Üsküdar da tanışmıştık konuştuk sohbet ettik çok mütevazı beyfendi birisi”Tüm yorumlar (6)
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