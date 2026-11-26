Almanya’dan Türkiye’ye gelen gurbetçi kadın, berberde karşılaştığı fiyat karşısında gözyaşlarına hakim olamadı. Saç bakımı için girdiği berberde önce 2 bin 500 TL, ardından 4 bin TL fiyat istendiğini öne süren kadın, yaşadığı duruma isyan etti.

“BİZ DE SİZİN İNSANINIZIZ”

Türkiye’ye vatan hasretiyle geldiğini belirten kadın, Almanya’da benzer bir hizmet için 50 euro ödediğini söyleyerek kendisinden iki katına yakın ücret talep edildiğini ifade etti.

Gurbetçi kadın, bazı esnafın kendilerinin Almanya’dan geldiğini anlayınca yüksek fiyat istediğini öne sürerek, “İnsanlar Almancı olduğumuzu anlayınca hep böyle yapıyorlar. Biz Almancı değiliz. Biz de sizin insanınızız. Burası bizim de vatanımız” dedi.

“KEŞKE VATANIMIZ BİZE EKMEK VERSEYDİ”

Türkiye’ye her gelişinde duygulandığını anlatan kadın, yaşadığı olayın kendisini derinden üzdüğünü dile getirdi.

Gözyaşlarına hakim olmakta zorlanan kadın, “Bayrağı gördüm, ben ağlayarak girdim. Bizi niye bu kadar aşağılıyorlar? Keşke vatanımız bize ekmek verseydi. Biz de çok meraklı değildik Almanların b...kunu temizlemeye” ifadelerini kullandı.

Yaşadığı fiyat tartışmasını anlatırken gözyaşlarını tutamayan gurbetçi kadının sözleri, Türkiye'ye duyduğu özlem ile karşılaştığı muamele arasındaki çelişkiyi ortaya koydu.