İki sürpriz! Fenerbahçe'nin Shakhtar Donetsk maçı 11'i belli olduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin beşinci haftasında Shakhtar Donetsk ile karşılaşacak. Karşılaşmanın ilk 11'leri belli oldu.
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin beşinci haftasında Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk ekibiyle İngiltere'de karşı karşıya gelecek.
MAÇ SAAT 23.00'TE
Londra'da Chelsea'nin maçlarını oynadığı Stamford Bridge'deki müsabaka, TSİ 23.00'te başlayacak. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
İLK 11'LER
Shakhtar Donetsk: Riznyk, Tobias, Bondar, Matviyenko, Henrique, Nazaryna, Santana, Ocheretko, Marlon, Newertton, Traore.
Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oppong, Brown, Kante, İsmail, Greenwood, Oğuz, Kerem, Muriqi.
GUENDOUZI VE İRFAN CAN YEDEK
Fenerbahçe'de ilk 11'in vazgeçilmez isimlerinden olan Matteo Guendouzi ve İrfan Can Kahveci, mücadeleye yedek kulübesinde başlıyor.
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