UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'in PSV'yi 5-1 mağlup ettiği mücadelede Arda Güler'in Federico Valverde'ye bakmadan yaptığı asist geceye damga vurdu. Genç yıldızın vizyonunu ve pas kalitesini ortaya koyan bu an, futbolseverlerin ve spor kamuoyunun büyük beğenisini topladı.

BAKMADAN YAPTIĞI ASİST DİKKAT ÇEKTİ

Karşılaşma sırasında takım arkadaşından aldığı pasta hiç bekletmeden arkasındaki Valverde'yi gören Arda Güler, Uruguaylı oyuncunun şık vuruşuyla topu ağlara yollamasının ardından büyük sevinç yaşadı. İspanyol devinin 5-1'lik farklı galibiyetinde öne çıkan anlardan biri olan bu asist, maçın en çok konuşulan detayları arasına girdi.

VALVERDE'DEN ARDA'YA ÖZEL PARANTEZ

Mücadelenin ardından Arda Güler'in asistine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Uruguaylı orta saha oyuncusu Federico Valverde, takım arkadaşının yeteneğine vurgu yaparak "Arda’nın beni duyduğunu bile sanmıyorum. Öyle bir yeteneğe sahip ki sanki ensesinde de gözleri var. Sizi görmese bile her an bir şeyler yapabilir.'' dedi. Bu sözler kısa süre içerisinde futbol kamuoyunda geniş yer buldu ve büyük beğeni topladı.