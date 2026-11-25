Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki hak ve menfaatlerinin korunması açısından önemli bir gelişme yaşandı. Türkiye ile Libya arasında 27 Kasım 2019 tarihinde imzalanan Deniz Yetki Anlaşması, 25 Kasım 2026 tarihinde Libya Resmi Gazetesi'nde yayımlandı.

LİBYA PARLAMENTOSUNDA OY BİRLİĞİ SAĞLANMIŞTI

İki ülke arasında yaklaşık 7 yıl önce imzalanan anlaşma, 20 Ekim 2026 tarihinde Libya parlamentosunda oy birliğiyle kabul edilmişti. Anlaşmanın Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla birlikte tüm resmi prosedürler yerine getirilmiş oldu.

BU ANLAŞMA TÜRKİYE'YE NE KAZANDIRIYOR?

Türkiye ile Libya arasında imzalanan Deniz Yetki Anlaşması, iki ülkenin Doğu Akdeniz'deki kıta sahanlığı ve münhasır ekonomik bölge sınırlarının bir bölümünü belirliyor. Anlaşma, Türkiye'nin deniz yetki alanlarının daraltılmasına yönelik Yunanistan'ın tezlerine karşı Ankara'nın hukuki ve diplomatik konumunu güçlendiriyor. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki doğal kaynaklar üzerindeki haklarını savunmasına katkı sağlayan mutabakat, bölgedeki diğer kıyıdaş ülkelerle yürütülebilecek müzakereler açısından da önem taşıyor.

ENERJİ KAYNAKLARI AÇISINDAN DA STRATEJİK

Enerji kaynakları açısından da stratejik önem taşıyan anlaşma, Türkiye ile Libya arasında petrol ve doğal gaz arama, sondaj ve doğal kaynakların işletilmesine yönelik iş birliğinin geliştirilmesine zemin hazırlıyor. Anlaşma, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki enerji denkleminde daha etkin bir rol üstlenmesine imkan sunarken ekonomik ve diplomatik ilişkilerin güçlendirilmesini de destekliyor. Ancak Yunanistan ve Mısır'ın anlaşmaya yönelik itirazları sürerken, mutabakat tek başına petrol ve doğal gaz arama ruhsatı sağlamıyor.