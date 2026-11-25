Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü Programı'nda önemli açıklamalarda bulundu.

"SADECE 12 GÜN ARAYLA..."

Konuşmasının başında Eskişehir ve Malatya'da 12 gün arayla meydana gelen helikopter kazalarının araştırılacağını belirten Erdoğan, "Öncelikle dün Eskişehir'de eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğrayan Hava Kuvvetlerimize ait helikopterde şehit olan kahraman askerlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Şehitlerimizin kederli ailelerine, yakınlarına, silah arkadaşlarına ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize sabır diliyor, taziyelerimi sunuyorum. Malum, 12 Kasım'da Malatya Yeşilyurt'ta bir başka askeri helikopterimiz kaza kırıma uğramış, dört askerimiz şehit düşmüştü. Sadece 12 gün arayla yaşanan bu iki elim kazanın araştırılmasına yönelik tahkikatlar başlatılmıştır" dedi.

"EN KÜÇÜK ŞÜPHEYE MAHAL BIRAKILMAYACAK"

Sözlerinin devamında "Bu inceleme ve araştırmalar en küçük bir şüpheye mahal bırakmayacak şekilde tüm yönleriyle yapılacaktır" diyen Erdoğan, "Rabbim şehitlerimizin ruhlarını şad, mekânlarını inşallah cennet eylesin. Rabbim kahraman ordumuzun kahraman mensuplarının ayağına taş değdirmesin. Onları her türlü kazadan, beladan muhafaza buyursun" ifadelerine yer verdi.

5 OCAĞA ATEŞ DÜŞTÜ

Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı, Eskişehir'de düşen helikopterde şehit olan 5 askerin isimlerini açıkladı.

Şehit askerlerin isimleri şöyle: