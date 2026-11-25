BAYCAN:

Sevgili Türkiyem , Bu Oyuncularımıza ve İş Adamlarımıza Yapılan Muamele Çok Yanlış , Akşam Evimizde Oyuncuları İzliyoruz,Dinliyoruz ve Örnek Alıyoruz. Fakat Sabahın ilk ışıklarında Polis Eşlinde Resimler Boy Boy Servis Ediliyor Niye , Yazık Günah Değil mi Bu İnsanlara , Ailesine ve Bizlere Anlamsız geliyor bana , sabah mesai başladığında Savcılığa Davet Edilseler Hepsi Gelir İfade Verir , Suçları Var ise Çeksinler Fakat Bu Şekilde Herkesi Hem Suçlu Hem de Kötü Bir Görüntüde Bırakıyorsunuz. Yazık Değilmi İnsanımıza