MasterChef'in ünlü yarışmacısı 7 milyonluk villasıyla çok konuşulmuştu! Bakın şimdi ne yapıyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
MasterChef Türkiye'nin bir dönem 7 milyon liralık villasıyla çok konuşulan yarışmacısı Güzide Mertcan'ın son hali ve yeni projesi ortaya çıktı. Uzun süredir gözlerden uzak olan Mertcan, bu kez roman yazdı.
MasterChef Türkiye yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyuran ve bir dönem 7 milyon liralık villasıyla çok konuşulan Güzide Mertcan, uzun süren sessizliğini bozdu. Gözlerden uzak bir yaşam sürdüren eski yarışmacı, bu kez bambaşka bir projeyle sevenlerinin karşısına çıktı.
BU KEZ ROMAN YAZDI
MasterChef'teki performansının yanı sıra lüks yaşamıyla da dikkat çeken Mertcan, aşk ve dramı harmanladığı bir roman kaleme aldı. Yayınevinde sözleşme imzaladığı anlara ilişkin görüntüleri yayımlayan Mertcan, yeni projesiyle takipçilerini şaşırttı.
"10 PARMAĞINDA 10 MARİFET"
Mertcan'ın yeni projesine takipçilerinden "Sonuna kadar şaka sandım", "Hayırlı olsun" ve "10 parmağında 10 marifet" yorumları geldi.
RESTORAN İŞLETMEYE DEVAM EDİYOR
MasterChef yarışmasının ardından restoran işletmeciliğine yönelen Güzide Mertcan'ın İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde bir restoranı da bulunuyor.
“Benim Kadıköy/Göztepe de oturduğum daire 35 milyon o nasıl bir villaymış”Tüm yorumlar (4)
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