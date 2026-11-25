MasterChef Türkiye yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyuran ve bir dönem 7 milyon liralık villasıyla çok konuşulan Güzide Mertcan, uzun süren sessizliğini bozdu. Gözlerden uzak bir yaşam sürdüren eski yarışmacı, bu kez bambaşka bir projeyle sevenlerinin karşısına çıktı.

BU KEZ ROMAN YAZDI

MasterChef'teki performansının yanı sıra lüks yaşamıyla da dikkat çeken Mertcan, aşk ve dramı harmanladığı bir roman kaleme aldı. Yayınevinde sözleşme imzaladığı anlara ilişkin görüntüleri yayımlayan Mertcan, yeni projesiyle takipçilerini şaşırttı.

"10 PARMAĞINDA 10 MARİFET"

Mertcan'ın yeni projesine takipçilerinden "Sonuna kadar şaka sandım", "Hayırlı olsun" ve "10 parmağında 10 marifet" yorumları geldi.

RESTORAN İŞLETMEYE DEVAM EDİYOR

MasterChef yarışmasının ardından restoran işletmeciliğine yönelen Güzide Mertcan'ın İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde bir restoranı da bulunuyor.