Ekrem İmamoğlu'nun üniversite diplomasının iptaline ilişkin davada Danıştay son kararını verdi. Yüksek mahkeme, ilk derece mahkemesi ve istinaf aşamasında da reddedilen başvuruyu onadı.

KARAR OY BİRLİĞİYLE VERİLDİ

Danıştay 8. Dairesi, 2026/3632 esas ve 2026/6205 karar numaralı dosyada İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 7. İdari Dava Dairesi'nin kararını oy birliğiyle onadı. Danıştay, onama kararının taraflara tebliğ edilmesi ve bir örneğinin Bölge İdare Mahkemesi'ne gönderilmesi için dosyanın ilk derece mahkemesine iletilmesine hükmetti.

"YOKLUK" VE "AÇIK HATA" GEREKÇESİYLE İPTAL EDİLMİŞTİ

İstanbul Üniversitesi Yönetim Kurulu, Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) raporu doğrultusunda 18 Mart 2025'te İmamoğlu'nun yatay geçiş, mezuniyet ve diploma işlemlerini iptal etmişti. Üniversite bu karara gerekçe olarak "yokluk" ve "açık hata" değerlendirmelerini göstermişti. İptal kararı, İmamoğlu'nun İBB'ye yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınmasından bir gün önce verilmişti.

İLK DERECE VE İSTİNAF DA REDDETMİŞTİ

İmamoğlu'nun iptal kararına karşı açtığı dava İstanbul 5. İdare Mahkemesi tarafından reddedildi. Avukatların istinaf başvurusunu İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 7. İdari Dava Dairesi de 13 Mayıs 2026 tarihli kararıyla kabul etmedi. Bunun üzerine İmamoğlu'nun avukatları 17 Haziran 2026'da dosyayı temyiz incelemesi için Danıştay'a taşıdı.

AVUKATLARIN İTİRAZLARI

İmamoğlu'nun avukatları temyiz dilekçesinde diploma iptali kararının siyasi saiklerle alındığını, hukuk güvenliği, idari istikrar ve kazanılmış hak ilkelerine aykırı olduğunu savundu. Avukatlar, kararın bozulmasını ve yürütmenin durdurulmasını talep etmişti.

Kararın ilk olarak 19 Kasım'da bazı yayın organlarında yer almasının ardından İmamoğlu'nun avukatları, kararın kendilerine tebliğ edilmediğini ve UYAP sisteminde görünmediğini açıkladı. Avukatlar, Danıştay'dan ret kararı çıkması halinde Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulunacaklarını bildirmişti.

ADAYLIK ŞARTI GÜNDEMDE

Anayasa'ya göre cumhurbaşkanı adaylığı için yükseköğrenim yapmış olmak şartı aranıyor. Danıştay'ın kararıyla olağan kanun yolları tükendiği için, İmamoğlu'nun hukuki yoldan sonuç alabilmesi Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) yapılacak başvurulara kaldı.