Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan valiler kararnamesi kapsamında 41 ilin valisi değişirken, 14 vali İçişleri Bakanlığı emrine alındı. Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği Koruma Hizmetleri Genel Müdürü Ramazan Bal, Karabük Valiliğine getirilirken, Karabük Valisi Oktay Çağatay ise Sivas Valiliğine atandı.

ERDOĞAN'IN BAŞBAKANLIĞI DÖNEMİNDE GÖREVE GELMİŞTİ

Daha önce Samsun 19 Mayıs Polis Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü görevini yürüten Ramazan Bal, 2012 yılında Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde Başbakanlık Koruma Dairesi Başkanlığına atanmıştı.

Erdoğan'ın 2014 yılında cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından Cumhurbaşkanlığı Koruma Dairesi Başkanlığı görevini üstlenen Bal, 10 Ocak 2019'da Cumhurbaşkanlığı Koruma Hizmetleri Genel Müdürlüğüne getirilmişti.

14 YIL SONRA YENİ GÖREV

Erdoğan'ın başbakanlığı ve cumhurbaşkanlığı dönemlerinde yaklaşık 14 yıl boyunca koruma teşkilatında üst düzey görevler üstlenen Ramazan Bal, son kararnameyle Karabük Valisi oldu.

RAMAZAN BAL KİMDİR?

1964 yılında Giresun'un Eynesil ilçesinde dünyaya gelen Ramazan Bal, 1988 yılında Polis Akademisinden mezun olarak komiser yardımcısı rütbesiyle mesleğe başladı. Ankara, Siirt ve Amasya'nın yanı sıra Emniyet Genel Müdürlüğünün çeşitli birimlerinde görev yaptı.

1995-1998 yılları arasında Gürcistan'da misyon koruma görevinde bulunan Bal, 2009-2010 yıllarında Afganistan'da, 2011 yılında ise Erasmus programı kapsamında Çek Cumhuriyeti'nde bulundu.

Gazi Üniversitesinde kamu yönetimi alanında yüksek lisans yapan Bal'ın, Polis Akademisi ve polis meslek yüksekokullarında ders kitabı olarak okutulan iki eseri bulunuyor. Bal, evli ve üç çocuk babası.