Milli Savunma Bakanlığı (MSB), eğitim amacıyla Eskişehir'den havalanan Hava Kuvvetlerine ait AS-532 tipi helikopterin kaza kırıma uğradığını açıkladı. Helikopterin enkazına ulaşılmasının ardından yapılan açıklamada, hava aracında görevli 5 askerin şehit olduğu bildirildi.

ŞEHİT ASKERLERİN İSİMLERİ AÇIKLANDI

Eskişehir'deki helikopter kazasında şehit olan askerlerin isimleri ve rütbeleri şöyle:

Hava Pilot Albay Mehmet Çöl

Hava Pilot Kıdemli Üsteğmen Halil Karabulut

Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Muhammed Nurullah Erarslan

Hava Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Mehmet Alp Gürdağ

Hava Pilot Astsubay Başçavuş Volkan Demirhan

KAZANIN NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Kaza, Eskişehir'in Tepebaşı ilçesine bağlı Yörükakçayır Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Eğitim uçuşu için havalanan helikopterin henüz belirlenemeyen bir nedenle kaza kırıma uğramasının ardından bölgeye arama kurtarma ve acil müdahale ekipleri sevk edildi.

Kazanın kesin nedeni hakkında henüz açıklama yapılmadı. Olayla ilgili incelemelerin sürmesi bekleniyor.