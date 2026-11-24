Çorum'da eşini vurarak öldüren şahıs, kendini eve kilitledi; polis 3 çocuğu çıkardıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çorum'da bir şahıs, boşanma aşamasındaki eşini tabancayla vurarak öldürdükten sonra kendisini eve kilitledi. Polisin ikna çalışmaları sürerken, şahıs evdeki üç çocuğunun çıkmasına izin verdi ve ekipler çocukları güvenli şekilde evden çıkardı.
Çorum'da bir şahıs, boşanma aşamasındaki eşini öldürüp kendisini eve kilitledi. Polis ekiplerinin şahsı ikna çalışmaları sürüyor.
Olay, Bahçelievler Mahallesi Çamlık Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, G.Ö. isimli şahıs henüz belirlenemeyen sebeple boşanma aşamasındaki eşi E.Ö.'yü tabancayla vurarak öldürdü. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine intikal eden ekipler, kendisini eve kilitleyen şahsı ikna etmek için çalışma başlattı. Evde üç çocuğunun çıkmasına izin veren şahıs, kendisinin dışarı çıkmayacağını söyledi. Ekipler, çocukları güvenli bir şekilden evden çıkarttı.
Polis ekipleri, şahsı ikna etmek için çalışmalarını sürdürüyor.
Kaynak: İHA
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