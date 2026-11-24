Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 19 il için sarı kodlu uyarı yayımlamasının ardından yurt genelinde kış koşulları etkisini göstermeye başladı. Hava sıcaklıklarının kuzeybatıdan başlayarak 6 ila 8 derece düşmesi beklenirken İstanbul'da termometrelerin 0 dereceye kadar gerileyeceği tahmin ediliyor. Karadeniz, İç Anadolu ve Akdeniz'in doğusunda ise kuvvetli yağış ve yüksek kesimlerde kar bekleniyor.

İSTANBUL'DA SICAKLIK 12 DERECE BİRDEN DÜŞTÜ

Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgası İstanbul'da etkisini göstermeye başladı. Lodosun karayele dönmesiyle birlikte hava sıcaklığı 12 derece birden düştü. Gece saatlerinde 6 dereceye kadar gerileyen sıcaklığın gün içerisinde 7-8 derece seviyelerinde seyretmesi bekleniyor.

TERMOMETRELER 0 DERECEYİ GÖRECEK

İstanbul'da yarın gece saatlerinde hava sıcaklığının 0 dereceye kadar düşmesi beklenirken buzlanma ve don riskine karşı uyarı yapıldı. Soğuk havanın iki gün boyunca etkisini sürdürmesi, perşembe günü ise lodosun yeniden etkisini artırmasıyla sıcaklıkların yükselmesi bekleniyor. Batı Karadeniz ile yurdun doğusunda ise yoğun kar yağışı öngörülüyor.

İSTANBUL VALİLİĞİNDEN BUZLANMA VE DON UYARISI

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının hissedilir derecede azalacağı belirtildi. Sıcaklıkların mevsim normallerinin 6 ila 8 derece altında seyretmesinin beklendiği açıklamada, yarın sabah saatlerinde kentin yüksek kesimlerinde hafif buzlanma ve don olayının görülebileceği bildirildi.

19 İL İÇİN SARI KODLU UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Giresun, Bayburt, Ordu, Artvin, Gümüşhane, Rize, Samsun ve Trabzon için kar ve kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Antalya, Kastamonu, Kayseri, Nevşehir, Niğde, Sakarya, Sivas, Zonguldak, Aksaray, Bartın ve Düzce için ise fırtına ve kuvvetli yağış nedeniyle sarı kodlu uyarı yapıldı.

MARMARA'DA SICAKLIKLAR TEK HANELERE İNECEK

Marmara Bölgesi'nde hissedilen sıcaklığın 10 derecenin altında olması bekleniyor. Trakya'da güneşli hava hakim olurken Sakarya çevresinde hafif yağış görüleceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının Bursa ve Çanakkale'de 10, Kırklareli'nde ise 8 derece olması bekleniyor. Perşembe gününden itibaren bölgede sıcaklıklar yeniden yükselecek.