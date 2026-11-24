İstanbul firari aslanı ararken internete düşen bir görüntü büyük tartışma yarattı. Evinde aslan besleyen bir kişinin, hayvanın dişlerini söktüğü görüldü. Aslanın ağzını açarak dişlerini gösteren şahsın görüntüleri hayvanseverlerin tepkisini çekti.

ASLANIN DİŞLERİNİ SÖKTÜĞÜ ÖNE SÜRÜLDÜ

Doğal yaşamından koparılarak ev ortamında beslenen aslanın dişlerinin sahibi tarafından söküldüğü ileri sürüldü. Görüntüler büyük tepki çekerken, hayvanın dişlerinin ne şekilde alındığı henüz netlik kazanmadı.

HAYVANIN YAŞAM KALİTESİNİ TEHLİKEYE ATIYOR

Aslanların beslenmesinde önemli rol oynayan köpek dişlerinin sökülmesi, hayvanlarda ciddi sağlık sorunlarına ve kalıcı hasarlara yol açabiliyor. Vahşi hayvanların ev ortamında beslenmesi ise hem hayvan refahı hem de insan güvenliği açısından risk oluşturuyor.