Kızını kaybeden Atilla Taş, acı kaybının üzerinden yaklaşık 1,5 ay geçmesinin ardından torunlarıyla bir fotoğrafını yayımladı. Ünlü şarkıcının aile karesi, yaşadığı büyük kaybı yeniden hatırlattı.

KIZI SEZEN'İN VEFATIYLA SARSILDI

Şarkıcı Atilla Taş, yaklaşık 1,5 ay önce kızı Sezen'in hayatını kaybetmesiyle evlat acısı yaşadı. Ünlü şarkıcının hayatındaki bu kayıp, ailesi açısından son derece zor bir dönemin başlangıcı oldu. Kızının vefatının üzerinden henüz kısa bir süre geçen Taş, bu kez torunlarıyla bir araya geldiği bir fotoğrafla dikkat çekti. Evlat kaybının ardından gelen aile karesi, ünlü şarkıcının yaşadığı acıyı bir kez daha hatırlattı.

TORUNLARIYLA BİR ARAYA GELDİ

Yaşadığı büyük kaybın ardından torunlarıyla birlikte görüntülenen Atilla Taş, ailesiyle geçirdiği bir anı takipçilerinin beğenisine sundu. Ünlü şarkıcının torunlarıyla verdiği kare, özellikle kızının vefatının üzerinden yalnızca 1,5 ay geçmiş olması nedeniyle ayrı bir anlam taşıdı.