Son Dakika Aile Haberleri

16:06 Hatay'dan Dönen Dr. Kırımlı, Şehir Hastanesi'nin Merkeze Uzak Olmasını Eleştirdi: "Orası da Ölüm Sayısını Ne Yazık Ki Artırdı" Türk Tabipleri Birliği (TTB) Aile Hekimliği Kolu Başkanı Dr. Emrah Kırımlı, Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıkıma neden olduğu Hatay’da katıldığı sağlık faaliyetlerinin ardından bölgeden izlenimlerini aktardı. Hatay Şehir Hastanesi’nin merkezden çok uzak olduğuna vurgu yapan Dr. Kırımlı, “Umarım, aranan, bu evleri yapan müteahhitler kadar bu hastaneleri yapanlar, bunlara izin verenler ve bunların yıkılmasına seyirci kalanlar da sorumluluklarını alırlar ve bunun da gereği yapılır. Çünkü, gerçekten orası da ölüm sayısını ne yazık ki artırdı” dedi.

14:27 Adana'da apartmanın enkazında can veren 5 kişilik aileye Konya'da acı veda Kahramanmaraş merkezli meydana gelen iki büyük depremde Adana'da kaldıkları apartmanın yıkılması sonucu enkaz altında can veren cumhuriyet savcısı, öğretmen eşi ve ailenin 3 çocuğu, memleketleri Konya'nın Hüyük ilçesinde gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

14:27 Adana'da apartmanın enkazında can veren 5 kişilik aileye Konya'da acı veda Kahramanmaraş merkezli meydana gelen iki büyük depremde Adana'da kaldıkları apartmanın yıkılması sonucu enkaz altında can veren cumhuriyet savcısı, öğretmen eşi ve ailenin 3 çocuğu, memleketleri Konya'nın Hüyük ilçesinde gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

11:36 DEPREMZEDELERE DESTEK İÇİN DİKİŞ MAKİNESİNİN BAŞINA GEÇTİLER AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde, Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Aile Destek Merkezi (ADEM) kursiyerleri depremzedeler için içlik, eşofman altı, battaniye dikiyor.

10:47 Deprem bölgelerinden Ankara'ya gelen refakatsiz çocuklar koruma altında ANKARA Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Bekir Koçyiğit, depremlerde refakatsiz kalan çocukların durumuna ilişkin, "Depremzede olarak deprem bölgesinden hastanemize gelen çocukları kesinlikle biz ve Sağlık Bakanlığı, mevcut kolluk kuvvetleri takip ediyor.

11:36 DEPREMZEDELERE DESTEK İÇİN DİKİŞ MAKİNESİNİN BAŞINA GEÇTİLER AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde, Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Aile Destek Merkezi (ADEM) kursiyerleri depremzedeler için içlik, eşofman altı, battaniye dikiyor.

10:47 Deprem bölgelerinden Ankara'ya gelen refakatsiz çocuklar koruma altında ANKARA Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Bekir Koçyiğit, depremlerde refakatsiz kalan çocukların durumuna ilişkin, "Depremzede olarak deprem bölgesinden hastanemize gelen çocukları kesinlikle biz ve Sağlık Bakanlığı, mevcut kolluk kuvvetleri takip ediyor.

10:03 Depremzede aile bebeklerinin doğumu ile sevinç yaşadı Muğla'nın Köyceğiz ilçesine deprem bölgesi Hatay'dan gelen ailenin bebeği dünyaya geldi.

10:31 Uşak'taki "Çocukevleri Sitesi" depremzede çocuklar için hazırlandı Uşak'ta 2 bin 500 metrekare alana yapımı tamamlanan Çocukevleri Sitesi, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde ailesini kaybeden çocuklar için hazır hale getirildi.

10:03 Depremzede aile bebeklerinin doğumu ile sevinç yaşadı Muğla'nın Köyceğiz ilçesine deprem bölgesi Hatay'dan gelen ailenin bebeği dünyaya geldi.

21:44 Kimliksiz bebek ve depremzedeler hastanede güvende Kimliksiz bebek ve depremzedeler hastanede güvende Depremin etkilediği Adana'da da hem saha da çalışma yapılıyor hem de çevre illerden gelen yaralılar başta şehir hastanesi olmak üzere bir çok hastanede tedavi altına alındı Özellikle bebekler ve kimlikleri belli olmayan depremzedeler özel...

19:53 Afyonkarahisarlı kadınlar depremzedeler için mesai yapıyor Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesindeki Aile Destek Merkezi'ndeki (ADEM) 40 kadın kursiyer, "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenlerin ihtiyaçlarını karşılamak için kışlık kıyafet, battaniye ve eşofman takımı dikiyor.

18:41 Bakanlıktan, sosyal medyada bir çocuğun şiddete maruz kaldığı görüntülere ilişkin açıklama Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından, bir çocuğun şiddete maruz kaldığı görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasına ilişkin, "Konu hakkında emniyet birimleri tarafından soruşturma başlatılarak ilgili kişilerin ifadeleri alınmıştır.

18:37 Deprem bölgelerinden çıkarılan refakatsiz çocuklar koruma altında Deprem bölgelerinden çıkarılan refakatsiz çocuklar koruma altında Ankara Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Bekir Koçyiğit, Kahramanmaraş merkezli depremlerde refakatsiz kalan çocukların durumuna ilişkin, "Deprem bölgesinden hastaneye gelen çocukları takip ediyoruz.

18:23 Adıyaman'da enkaz altında kalan 5 kişilik aile üyeleri Eskişehir'de toprağa verildi Adıyaman'da enkaz altında kalan 5 kişilik aile üyeleri Eskişehir'de toprağa verildi - Gözyaşları arasında defnedilenler arasında 1,5 yaşındaki Yusuf da var Kahramanmaraş merkezli depremlerde Adıyaman'daki yıkılan evlerinin enkazı altında kalarak hayatını kaybeden ve aralarında 1,5 yaşındaki...

17:57 Doç. Dr. Ferit Kulalı deprem bölgelerinden getirilen çocuklar hakkında bilgilendirmelerde bulundu Doç. Dr. Ferit Kulalı deprem bölgelerinden getirilen çocuklar hakkında bilgilendirmelerde bulundu Ankara Etlik Şehir Hastanesi'nin Çocuk Hastanesi Başhekimi Doç. Dr.

17:41 Adıyaman'da Depremde 13 Aile Ferdini Kaybeden Mürşit Yenice: "Kendi İmkanlarımla Cenazemi Enkazdan Çıkarttım, Bu Dördüncü Gün Hiç Kimse Buraya... Adıyaman’da, depremde 13 aile ferdini kaybeden Mürşit Yenice, yakınının cenazesini kendi imkanlarıyla enkazdan çıkardığını belirtti, “Olayın daha şokunu atlatamadım. Çünkü çok acizlik bir duruma düştüm. Ben tam 13 tane aile ferdimi kaybettim. Annemi, babamı, yeğenlerimi, kardeşlerimi, acizlikten çok çaresiz kaldım. Ne bir araç ne bir gereç hiçbir şey yok. Kendi imkanlarımla cenazemi enkazdan çıkarttım. Diyecek hiçbir şeyim yok. Bu dördüncü gün hiç kimse buraya gelmedi. Ben nereye gideceğim, bana yol gösterin. Bir kardeşim, bir yengem üçte yeğenim sağ kurtuldu” dedi.

17:10 Kahramanmaraşlı depremzede aile, Galatasaraylı futbolcularla bir araya geldi - Kahramanmaraşlı depremzede aile, Galatasaraylı futbolcularla bir araya geldi Depremden etkilenen Kahramanmaraşlı bir aile, Nef Stadyumu'nda Galatasaraylı futbolcularla bir araya geldi.

16:43 Deprem bölgelerindeki refakatsiz 15 çocuk aileleriyle bir araya getirildi Deprem bölgelerindeki refakatsiz 15 çocuk aileleriyle bir araya getirildi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürü Musa Şahin, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yakını olmayan refakatsiz çocuklardan 116'sını bakım altına aldıklarını belirterek, "Bu çocuklarımızdan...

13:10 4 Sağlık Meslek Örgütünden Sağlık Bakanlığı'na Çağrı: "Afetzede Hekim ve Sağlık Çalışanlarına En Az 15 Günlük Mazeret İzni Verilmeli" Hekim Birliği Sendikası (Hekim Birlik Sen), Tabip-Sen, Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF), Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası (AHESEN), 10 ildeki depreme maruz kalan afetzede hekim ve sağlık çalışanları için taleplerini Sağlık Bakanlığı’na iletti. “Hekimlerin de önce insan olduğu unutulmamalıdır. Bizler depremden etkilenen hekimlerimizin yerine gönüllü çalışmaya hazırız” açıklaması yapan 4 sağlık meslek örgütü, Bakanlık’tan “Yaslarını tutmaya, ailesini korumaya, yaralarını sarmaya çalışan afetzede hekim ve sağlık personeline; genel olarak en az 15 günlük mazeret izni verilmelidir. Afetzede hekim ve sağlık personelinin gönüllülükleri esas alınmalıdır” taleplerinde bulundu.

12:25 Depremzedelere destek olmak için yola çıktılar Aydın Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde görev yapan psikososyal destek personelinden oluşan ikinci kafile depremzede vatandaşlara destek olmak için Hatay'a doğru yola çıktı.

11:11 "Asrın felaketi"ni yaşayan çocuklar oyunlarla depremin acısını unutmaya çalışıyor "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde etkilenen çocuklar, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında görevli gönüllü uzmanlarla depremin acısını unutmaya çalışıyor.

09:47 Edremit'te kullanılmayan evler depremzedelere sıcak yuva oluyor Edremit'te kullanılmayan evler depremzedelere sıcak yuva oluyor Edremit Belediyesi 'Kardeş Aile Projesi' başlattı Afetzede aileler Edremit'te evlere yerleştiriliyorVAN Van'ın Edremit Belediyesi, hayırsever vatandaşlarca kullanılmayan boş evlerin depremzedelerin hizmetine açılması için...

02:06 Depremde hayatını kaybeden Tepe ailesi Sinop'ta toprağa verildi Depremde hayatını kaybeden Tepe ailesi Sinop'ta toprağa verildiSİNOP Kahramanmaraş depreminde hayatını kaybeden Tepe ailesi, memleketleri Sinop'ta toprağa verildi.

21:01 Bakan Derya Yanık'tan, refakatçisi bulunmayan depremzede çocuklara ilişkin açıklama Açıklaması Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Şu anda bakanlık olarak, hem kurum bakımımızda olan sakinlerimiz hem göçük altından çıkacak barınma ihtiyacı olan çocuklarımız ve diğer bireylerle ilgili her türlü tedbiri almış vaziyetteyiz.

18:52 Depremzede çocuklar için "hastanelerde refakatçi ihtiyacı olduğu" iddiasına ilişkin açıklama Ankara Etlik Şehir Hastanesi, depremde yaralanan çocuk hastaların tedavisinin özenle yapıldığını, refakatçi ihtiyaçlarının da Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğünce sağlandığını bildirdi.

18:52 Depremzede çocuklar için "hastanelerde refakatçi ihtiyacı olduğu" iddiasına ilişkin açıklama Ankara Etlik Şehir Hastanesi, depremde yaralanan çocuk hastaların tedavisinin özenle yapıldığını, refakatçi ihtiyaçlarının da Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğünce sağlandığını bildirdi.

18:39 87 saat sonra gelen kurtuluş Adıyaman'da iki çocuk annesi bir kadın 87 saat sonra enkazdan canlı olarak çıkartıldı.

17:28 Eskişehir Adliyesi'nde koruyucu aile anlatıldı Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki depremin ardından afetten etkilenen illerde, deprem öncesinde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kurumlarında koruma altında bulunan çocuklar, bakanlıkça tedbir amaçlı ülkenin farklı illerine nakledilmeye başlandı.

17:02 Esenyurtlu Kadınlar Depremzedeler İçin Üretiyor Esenyurtlu kadınlar el emeği ürünlerini bu kez depremzedeler için üretiyor. Belediyenin el sanatları kursunda eğitim alan kadınların ürettiği battaniye, kazak, bere gibi birçok ürün, özenle paketlenerek afet bölgesine ulaştırılıyor.

16:01 Depremzede 257 çocuk devletin güvenli kanatları altında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürü Musa Şahin, şu an itibarıyla sağlık kuruluşlarında 257 refakatsiz çocuğun tedavisinin devam ettiğini bildirdi.

12:35 Hataylı depremzede aile dehşet dolu anları anlattı Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'da doktor kızları ile babalarını kaybeden, kendileri yaralı olarak kurtulan ve Samsun'daki hastanede tedavi altına alınan aile, dehşet dolu anları anlattı.

12:35 Hataylı depremzede aile dehşet dolu anları anlattı Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'da doktor kızları ile babalarını kaybeden, kendileri yaralı olarak kurtulan ve Samsun'daki hastanede tedavi altına alınan aile, dehşet dolu anları anlattı.

00:59 Enkazda iki kardeş ve babalarının yaşam umudu: Üç kez duvara vurdular Büyük depremde Gaziantep şehir merkezinde yıkılan Ayşe Mehmet Polat Sitesi'nde enkaz altında kalan iki kardeş ve babaları iletişim halinde oldukları arama kurtarma ekibinin "duvara tıklayın" talebi üzerine üç kez tepki verince umutlar yeşerdi.

23:16 Kahramanmaraş'tan 17 depremzede Kastamonu'ya getirildi Kahramanmaraş merkezli, 10 ilin etkilendiği 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen 4 aile, Kastamonu'daki kamp merkezine yerleştirildi.

20:50 Enkaz altında 16 saat mahsur kalan vatandaş o anları anlattı Enkaz altında 16 saat mahsur kalan vatandaş o anları anlattı Aile ziyareti için gittiği Gaziantep'te depreme yakalanan ve 16 saat enkaz altında kalan Alaattin Başpınar enkaz altında yaşadıklarını anlattı.

18:29 Hatay'dan Marmaris'e ilk depremzede aile geldi Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Hatay'dan tahliye edilen aralarında çocuklarında bulunduğu 8 kişilik depremzede aile Muğla'nın Marmaris ilçesine getirildi.

16:06 Depremzede Çocuklara 'Koruyucu Aile' Olmak İsteyenler E-Devlet Üzerinden Başvuru Yapabilecek Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremden etkilenen çocuklara koruyucu aile olmak isteyenlerin e-Devlet üzerinden ya da Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri’nden başvuru yapabileceğini açıkladı.

15:43 Enkazda 2 kardeş ve babalarının yaşam umudu: Üç kez duvara vurdular Enkazda 2 kardeş ve babalarının yaşam umudu: Üç kez duvara vurdular Gaziantep'te yıkılan binalarında yaşam alanı oluşturup hayatta kalan iki kardeş ve babalarını kurtarma çalışması sürüyor Enkaz altındaki üç kişinin ekiplerle iletişim halinde oldukları ve 3 kez duvara vurarak hayat emaresi...

14:52 Bakan Derya Yanık: "Enkaz Altından Çıkarılmış, Tedavisi Tamamlanan Çocukların Herhangi Bir Üçüncü Şahsa Teslimi Söz Konusu Değil" Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, “Bakanlık olarak deprem bölgesinde kuruluşlarımıza aldığımız gözetimini yaptığımız çocuklarımızın sorumluluğu şu anda bizde. Bunun dışında enkaz altından çıkarılmış hastanelere götürülmüş ve tedavisi tamamlanan çocukların herhangi bir üçüncü şahsa teslimi söz konusu değil. Ebeveyn ve akrabalarının tespitinin yapılmasına müteakip çocuklarımızı güvenli bir biçimde ailelerine teslim edeceğiz” dedi.

12:39 Sanatçı Karsu, deprem bölgesindeki babaannesi ile amcasının bulunduğunu paylaştı Yaşamını ailesiyle Amsterdam'da sürdüren Türk asıllı Hollandalı piyanist ve besteci Karsu, deprem sonrası ulaşamadığı aile üyelerinden, babaannesi ile amcasının bulunduğu bilgisini paylaştı.

11:05 Afad, 8 Şubat Saat 10.35 İtibarıyla Açıkladı: Toplam 7 Bin 108 Vatandaşımız Hayatını Kaybetti; 40 Bin 910 Vatandaşımız Yaralandı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 6 Şubat’ta meydana gelen deprem nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 8 Şubat saat 10.35 itibarıyla 7 bin 108’e, yaralananların 40 bin 910’a ulaştığını bildirdi. AFAD, “SAKOM’dan alınan bilgilere göre an itibarıyla Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ illerinde toplam 7 bin 108 vatandaşımız hayatını kaybetmiş; 40 bin 910 vatandaşımız yaralanmıştır. Depremzede vatandaşlarımızın barınması için bölgede, 70 bin 818 AFAD Aile Yaşam Çadırının kurulumu tamamlandı” açıklamasını yaptı.

09:34 Deprem bölgesinde 70 bin 818 AFAD aile yaşam çadırının kurulumu tamamlandı Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 10.35 itibarıyla Kahramanmaraş merkezli depremlerde 7 bin 108 kişinin hayatını kaybettiğini, 40 bin 910 kişinin yaralandığını bildirdi.