Son Dakika Aile Haberleri

- 16:06 Hatay'dan Dönen Dr. Kırımlı, Şehir Hastanesi'nin Merkeze Uzak Olmasını Eleştirdi: "Orası da Ölüm Sayısını Ne Yazık Ki Artırdı"
Türk Tabipleri Birliği (TTB) Aile Hekimliği Kolu Başkanı Dr. Emrah Kırımlı, Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıkıma neden olduğu Hatay’da katıldığı sağlık faaliyetlerinin ardından bölgeden izlenimlerini aktardı. Hatay Şehir Hastanesi’nin merkezden çok uzak olduğuna vurgu yapan Dr. Kırımlı, “Umarım, aranan, bu evleri yapan müteahhitler kadar bu hastaneleri yapanlar, bunlara izin verenler ve bunların yıkılmasına seyirci kalanlar da sorumluluklarını alırlar ve bunun da gereği yapılır. Çünkü, gerçekten orası da ölüm sayısını ne yazık ki artırdı” dedi.
- 14:27 Adana'da apartmanın enkazında can veren 5 kişilik aileye Konya'da acı veda
Kahramanmaraş merkezli meydana gelen iki büyük depremde Adana'da kaldıkları apartmanın yıkılması sonucu enkaz altında can veren cumhuriyet savcısı, öğretmen eşi ve ailenin 3 çocuğu, memleketleri Konya'nın Hüyük ilçesinde gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.
- 14:27 Adana'da apartmanın enkazında can veren 5 kişilik aileye Konya'da acı veda
Kahramanmaraş merkezli meydana gelen iki büyük depremde Adana'da kaldıkları apartmanın yıkılması sonucu enkaz altında can veren cumhuriyet savcısı, öğretmen eşi ve ailenin 3 çocuğu, memleketleri Konya'nın Hüyük ilçesinde gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.
- 11:36 DEPREMZEDELERE DESTEK İÇİN DİKİŞ MAKİNESİNİN BAŞINA GEÇTİLER
AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde, Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Aile Destek Merkezi (ADEM) kursiyerleri depremzedeler için içlik, eşofman altı, battaniye dikiyor.
- 10:47 Deprem bölgelerinden Ankara'ya gelen refakatsiz çocuklar koruma altında
ANKARA Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Bekir Koçyiğit, depremlerde refakatsiz kalan çocukların durumuna ilişkin, "Depremzede olarak deprem bölgesinden hastanemize gelen çocukları kesinlikle biz ve Sağlık Bakanlığı, mevcut kolluk kuvvetleri takip ediyor.
- 11:36 DEPREMZEDELERE DESTEK İÇİN DİKİŞ MAKİNESİNİN BAŞINA GEÇTİLER
AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde, Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Aile Destek Merkezi (ADEM) kursiyerleri depremzedeler için içlik, eşofman altı, battaniye dikiyor.
- 10:47 Deprem bölgelerinden Ankara'ya gelen refakatsiz çocuklar koruma altında
ANKARA Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Bekir Koçyiğit, depremlerde refakatsiz kalan çocukların durumuna ilişkin, "Depremzede olarak deprem bölgesinden hastanemize gelen çocukları kesinlikle biz ve Sağlık Bakanlığı, mevcut kolluk kuvvetleri takip ediyor.
- 10:03 Depremzede aile bebeklerinin doğumu ile sevinç yaşadı
Muğla'nın Köyceğiz ilçesine deprem bölgesi Hatay'dan gelen ailenin bebeği dünyaya geldi.
- 10:31 Uşak'taki "Çocukevleri Sitesi" depremzede çocuklar için hazırlandı
Uşak'ta 2 bin 500 metrekare alana yapımı tamamlanan Çocukevleri Sitesi, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde ailesini kaybeden çocuklar için hazır hale getirildi.
- 10:03 Depremzede aile bebeklerinin doğumu ile sevinç yaşadı
Muğla'nın Köyceğiz ilçesine deprem bölgesi Hatay'dan gelen ailenin bebeği dünyaya geldi.
- Dün Dün 21:44 Kimliksiz bebek ve depremzedeler hastanede güvende
Kimliksiz bebek ve depremzedeler hastanede güvende Depremin etkilediği Adana'da da hem saha da çalışma yapılıyor hem de çevre illerden gelen yaralılar başta şehir hastanesi olmak üzere bir çok hastanede tedavi altına alındı Özellikle bebekler ve kimlikleri belli olmayan depremzedeler özel...
- Dün Dün 19:53 Afyonkarahisarlı kadınlar depremzedeler için mesai yapıyor
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesindeki Aile Destek Merkezi'ndeki (ADEM) 40 kadın kursiyer, "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenlerin ihtiyaçlarını karşılamak için kışlık kıyafet, battaniye ve eşofman takımı dikiyor.
- Dün Dün 18:41 Bakanlıktan, sosyal medyada bir çocuğun şiddete maruz kaldığı görüntülere ilişkin açıklama
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından, bir çocuğun şiddete maruz kaldığı görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasına ilişkin, "Konu hakkında emniyet birimleri tarafından soruşturma başlatılarak ilgili kişilerin ifadeleri alınmıştır.
- Dün Dün 18:37 Deprem bölgelerinden çıkarılan refakatsiz çocuklar koruma altında
Deprem bölgelerinden çıkarılan refakatsiz çocuklar koruma altında Ankara Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Bekir Koçyiğit, Kahramanmaraş merkezli depremlerde refakatsiz kalan çocukların durumuna ilişkin, "Deprem bölgesinden hastaneye gelen çocukları takip ediyoruz.
- Dün Dün 18:23 Adıyaman'da enkaz altında kalan 5 kişilik aile üyeleri Eskişehir'de toprağa verildi
Adıyaman'da enkaz altında kalan 5 kişilik aile üyeleri Eskişehir'de toprağa verildi - Gözyaşları arasında defnedilenler arasında 1,5 yaşındaki Yusuf da var Kahramanmaraş merkezli depremlerde Adıyaman'daki yıkılan evlerinin enkazı altında kalarak hayatını kaybeden ve aralarında 1,5 yaşındaki...
- Dün Dün 17:57 Doç. Dr. Ferit Kulalı deprem bölgelerinden getirilen çocuklar hakkında bilgilendirmelerde bulundu
Doç. Dr. Ferit Kulalı deprem bölgelerinden getirilen çocuklar hakkında bilgilendirmelerde bulundu Ankara Etlik Şehir Hastanesi'nin Çocuk Hastanesi Başhekimi Doç. Dr.
- Dün Dün 17:41 Adıyaman'da Depremde 13 Aile Ferdini Kaybeden Mürşit Yenice: "Kendi İmkanlarımla Cenazemi Enkazdan Çıkarttım, Bu Dördüncü Gün Hiç Kimse Buraya...
Adıyaman’da, depremde 13 aile ferdini kaybeden Mürşit Yenice, yakınının cenazesini kendi imkanlarıyla enkazdan çıkardığını belirtti, “Olayın daha şokunu atlatamadım. Çünkü çok acizlik bir duruma düştüm. Ben tam 13 tane aile ferdimi kaybettim. Annemi, babamı, yeğenlerimi, kardeşlerimi, acizlikten çok çaresiz kaldım. Ne bir araç ne bir gereç hiçbir şey yok. Kendi imkanlarımla cenazemi enkazdan çıkarttım. Diyecek hiçbir şeyim yok. Bu dördüncü gün hiç kimse buraya gelmedi. Ben nereye gideceğim, bana yol gösterin. Bir kardeşim, bir yengem üçte yeğenim sağ kurtuldu” dedi.
- Dün Dün 17:10 Kahramanmaraşlı depremzede aile, Galatasaraylı futbolcularla bir araya geldi
- Kahramanmaraşlı depremzede aile, Galatasaraylı futbolcularla bir araya geldi Depremden etkilenen Kahramanmaraşlı bir aile, Nef Stadyumu'nda Galatasaraylı futbolcularla bir araya geldi.
- Dün Dün 16:45 "Asrın felaketi"nden etkilenen aileler "Kardeş Aile Projesi"yle Van'daki evlere yerleştirildi
Van'ın Edremit Belediyesince başlatılan "Kardeş Aile Projesi" kapsamında "asrın felaketi"nden etkilenen çok sayıda aile ilçedeki evlere yerleştiriliyor.
- Dün Dün 16:43 Deprem bölgelerindeki refakatsiz 15 çocuk aileleriyle bir araya getirildi
Deprem bölgelerindeki refakatsiz 15 çocuk aileleriyle bir araya getirildi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürü Musa Şahin, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yakını olmayan refakatsiz çocuklardan 116'sını bakım altına aldıklarını belirterek, "Bu çocuklarımızdan...
- Dün Dün 13:10 4 Sağlık Meslek Örgütünden Sağlık Bakanlığı'na Çağrı: "Afetzede Hekim ve Sağlık Çalışanlarına En Az 15 Günlük Mazeret İzni Verilmeli"
Hekim Birliği Sendikası (Hekim Birlik Sen), Tabip-Sen, Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF), Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası (AHESEN), 10 ildeki depreme maruz kalan afetzede hekim ve sağlık çalışanları için taleplerini Sağlık Bakanlığı’na iletti. “Hekimlerin de önce insan olduğu unutulmamalıdır. Bizler depremden etkilenen hekimlerimizin yerine gönüllü çalışmaya hazırız” açıklaması yapan 4 sağlık meslek örgütü, Bakanlık’tan “Yaslarını tutmaya, ailesini korumaya, yaralarını sarmaya çalışan afetzede hekim ve sağlık personeline; genel olarak en az 15 günlük mazeret izni verilmelidir. Afetzede hekim ve sağlık personelinin gönüllülükleri esas alınmalıdır” taleplerinde bulundu.
- Dün Dün 12:25 Depremzedelere destek olmak için yola çıktılar
Aydın Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde görev yapan psikososyal destek personelinden oluşan ikinci kafile depremzede vatandaşlara destek olmak için Hatay'a doğru yola çıktı.
- Dün Dün 11:11 "Asrın felaketi"ni yaşayan çocuklar oyunlarla depremin acısını unutmaya çalışıyor
"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde etkilenen çocuklar, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında görevli gönüllü uzmanlarla depremin acısını unutmaya çalışıyor.
- Dün Dün 09:47 Edremit'te kullanılmayan evler depremzedelere sıcak yuva oluyor
Edremit'te kullanılmayan evler depremzedelere sıcak yuva oluyor Edremit Belediyesi 'Kardeş Aile Projesi' başlattı Afetzede aileler Edremit'te evlere yerleştiriliyorVAN Van'ın Edremit Belediyesi, hayırsever vatandaşlarca kullanılmayan boş evlerin depremzedelerin hizmetine açılması için...
- Dün Dün 02:06 Depremde hayatını kaybeden Tepe ailesi Sinop'ta toprağa verildi
Depremde hayatını kaybeden Tepe ailesi Sinop'ta toprağa verildiSİNOP Kahramanmaraş depreminde hayatını kaybeden Tepe ailesi, memleketleri Sinop'ta toprağa verildi.
- 09.02.2023 09 Şub 22:24 Köyceğiz'e Hatay'dan ilk depremzede aile geldi
Muğla'nın Köyceğiz ilçesine deprem bölgesinde felakete uğrayan ilk aile geldi.
- 09.02.2023 09 Şub 22:24 Köyceğiz'e Hatay'dan ilk depremzede aile geldi
Muğla'nın Köyceğiz ilçesine deprem bölgesinde felakete uğrayan ilk aile geldi.
- 09.02.2023 09 Şub 21:01 Bakan Derya Yanık'tan, refakatçisi bulunmayan depremzede çocuklara ilişkin açıklama Açıklaması
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Şu anda bakanlık olarak, hem kurum bakımımızda olan sakinlerimiz hem göçük altından çıkacak barınma ihtiyacı olan çocuklarımız ve diğer bireylerle ilgili her türlü tedbiri almış vaziyetteyiz.
- 09.02.2023 09 Şub 18:52 Depremzede çocuklar için "hastanelerde refakatçi ihtiyacı olduğu" iddiasına ilişkin açıklama
Ankara Etlik Şehir Hastanesi, depremde yaralanan çocuk hastaların tedavisinin özenle yapıldığını, refakatçi ihtiyaçlarının da Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğünce sağlandığını bildirdi.
- 09.02.2023 09 Şub 18:52 Depremzede çocuklar için "hastanelerde refakatçi ihtiyacı olduğu" iddiasına ilişkin açıklama
Ankara Etlik Şehir Hastanesi, depremde yaralanan çocuk hastaların tedavisinin özenle yapıldığını, refakatçi ihtiyaçlarının da Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğünce sağlandığını bildirdi.
- 09.02.2023 09 Şub 18:20 Toroslar Belediyesinden depremzedeler için "1 Oda, 1 Aile" kampanyası
Toroslar Belediyesi, depremden etkilenen vatandaşlar için "1 Oda, 1 Aile" kampanyası başlattı.
- 09.02.2023 09 Şub 18:39 87 saat sonra gelen kurtuluş
Adıyaman'da iki çocuk annesi bir kadın 87 saat sonra enkazdan canlı olarak çıkartıldı.
- 09.02.2023 09 Şub 18:20 Toroslar Belediyesinden depremzedeler için "1 Oda, 1 Aile" kampanyası
Toroslar Belediyesi, depremden etkilenen vatandaşlar için "1 Oda, 1 Aile" kampanyası başlattı.
- 09.02.2023 09 Şub 17:28 Eskişehir Adliyesi'nde koruyucu aile anlatıldı
Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki depremin ardından afetten etkilenen illerde, deprem öncesinde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kurumlarında koruma altında bulunan çocuklar, bakanlıkça tedbir amaçlı ülkenin farklı illerine nakledilmeye başlandı.
- 09.02.2023 09 Şub 17:02 Esenyurtlu Kadınlar Depremzedeler İçin Üretiyor
Esenyurtlu kadınlar el emeği ürünlerini bu kez depremzedeler için üretiyor. Belediyenin el sanatları kursunda eğitim alan kadınların ürettiği battaniye, kazak, bere gibi birçok ürün, özenle paketlenerek afet bölgesine ulaştırılıyor.
- 09.02.2023 09 Şub 16:01 Depremzede 257 çocuk devletin güvenli kanatları altında
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürü Musa Şahin, şu an itibarıyla sağlık kuruluşlarında 257 refakatsiz çocuğun tedavisinin devam ettiğini bildirdi.
- 09.02.2023 09 Şub 15:05 Bingöl Psiko-Sosyal Destek ekipleri deprem bölgesinde
Deprem felaketinin ardından Bingöl Psiko-Sosyal Destek ekipleri Malatya'ya gönderildi.
- 09.02.2023 09 Şub 12:35 Hataylı depremzede aile dehşet dolu anları anlattı
Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'da doktor kızları ile babalarını kaybeden, kendileri yaralı olarak kurtulan ve Samsun'daki hastanede tedavi altına alınan aile, dehşet dolu anları anlattı.
- 09.02.2023 09 Şub 12:35 Hataylı depremzede aile dehşet dolu anları anlattı
Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'da doktor kızları ile babalarını kaybeden, kendileri yaralı olarak kurtulan ve Samsun'daki hastanede tedavi altına alınan aile, dehşet dolu anları anlattı.
- 09.02.2023 09 Şub 00:59 Enkazda iki kardeş ve babalarının yaşam umudu: Üç kez duvara vurdular
Büyük depremde Gaziantep şehir merkezinde yıkılan Ayşe Mehmet Polat Sitesi'nde enkaz altında kalan iki kardeş ve babaları iletişim halinde oldukları arama kurtarma ekibinin "duvara tıklayın" talebi üzerine üç kez tepki verince umutlar yeşerdi.
- 08.02.2023 08 Şub 23:16 Kahramanmaraş'tan 17 depremzede Kastamonu'ya getirildi
Kahramanmaraş merkezli, 10 ilin etkilendiği 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen 4 aile, Kastamonu'daki kamp merkezine yerleştirildi.
- 08.02.2023 08 Şub 20:50 Enkaz altında 16 saat mahsur kalan vatandaş o anları anlattı
Enkaz altında 16 saat mahsur kalan vatandaş o anları anlattı Aile ziyareti için gittiği Gaziantep'te depreme yakalanan ve 16 saat enkaz altında kalan Alaattin Başpınar enkaz altında yaşadıklarını anlattı.
- 08.02.2023 08 Şub 18:29 Hatay'dan Marmaris'e ilk depremzede aile geldi
Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Hatay'dan tahliye edilen aralarında çocuklarında bulunduğu 8 kişilik depremzede aile Muğla'nın Marmaris ilçesine getirildi.
- 08.02.2023 08 Şub 16:06 Depremzede Çocuklara 'Koruyucu Aile' Olmak İsteyenler E-Devlet Üzerinden Başvuru Yapabilecek
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremden etkilenen çocuklara koruyucu aile olmak isteyenlerin e-Devlet üzerinden ya da Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri’nden başvuru yapabileceğini açıkladı.
- 08.02.2023 08 Şub 15:43 Enkazda 2 kardeş ve babalarının yaşam umudu: Üç kez duvara vurdular
Enkazda 2 kardeş ve babalarının yaşam umudu: Üç kez duvara vurdular Gaziantep'te yıkılan binalarında yaşam alanı oluşturup hayatta kalan iki kardeş ve babalarını kurtarma çalışması sürüyor Enkaz altındaki üç kişinin ekiplerle iletişim halinde oldukları ve 3 kez duvara vurarak hayat emaresi...
- 08.02.2023 08 Şub 14:52 Bakan Derya Yanık: "Enkaz Altından Çıkarılmış, Tedavisi Tamamlanan Çocukların Herhangi Bir Üçüncü Şahsa Teslimi Söz Konusu Değil"
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, “Bakanlık olarak deprem bölgesinde kuruluşlarımıza aldığımız gözetimini yaptığımız çocuklarımızın sorumluluğu şu anda bizde. Bunun dışında enkaz altından çıkarılmış hastanelere götürülmüş ve tedavisi tamamlanan çocukların herhangi bir üçüncü şahsa teslimi söz konusu değil. Ebeveyn ve akrabalarının tespitinin yapılmasına müteakip çocuklarımızı güvenli bir biçimde ailelerine teslim edeceğiz” dedi.
- 08.02.2023 08 Şub 12:39 Sanatçı Karsu, deprem bölgesindeki babaannesi ile amcasının bulunduğunu paylaştı
Yaşamını ailesiyle Amsterdam'da sürdüren Türk asıllı Hollandalı piyanist ve besteci Karsu, deprem sonrası ulaşamadığı aile üyelerinden, babaannesi ile amcasının bulunduğu bilgisini paylaştı.
- 08.02.2023 08 Şub 11:05 Afad, 8 Şubat Saat 10.35 İtibarıyla Açıkladı: Toplam 7 Bin 108 Vatandaşımız Hayatını Kaybetti; 40 Bin 910 Vatandaşımız Yaralandı
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 6 Şubat’ta meydana gelen deprem nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 8 Şubat saat 10.35 itibarıyla 7 bin 108’e, yaralananların 40 bin 910’a ulaştığını bildirdi. AFAD, “SAKOM’dan alınan bilgilere göre an itibarıyla Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ illerinde toplam 7 bin 108 vatandaşımız hayatını kaybetmiş; 40 bin 910 vatandaşımız yaralanmıştır. Depremzede vatandaşlarımızın barınması için bölgede, 70 bin 818 AFAD Aile Yaşam Çadırının kurulumu tamamlandı” açıklamasını yaptı.
- 08.02.2023 08 Şub 09:34 Deprem bölgesinde 70 bin 818 AFAD aile yaşam çadırının kurulumu tamamlandı
Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 10.35 itibarıyla Kahramanmaraş merkezli depremlerde 7 bin 108 kişinin hayatını kaybettiğini, 40 bin 910 kişinin yaralandığını bildirdi.
- 08.02.2023 08 Şub 08:31 Bakan Yanık'tan "Enkazdan çıkarılan çocuklar kayboluyor" iddiasına yanıt: Böyle bir durum söz konusu değil
Kahramanmaraş'ta meydana gelen 2 büyük deprem 10 ilimizde yıkımlara neden olurken enkaz altından çıkarılan bazı çocukların kaybolduğu iddia edildi. Konuyla ilgili açıklama yapan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Refakatsiz çocukların ekiplerimiz dışında hiçbir şekilde başkasına teslim edilmesi söz konusu değil. Bir dezenformasyonun başladığını görüyoruz. Çocuklarına ulaşamayan aileler Bakanlığımızın herhangi bir birimine müracaat edebilirler" ifadelerini kullandı.