İzmir Çiğli'de tekel bayiinde kadını poşetle boğmaya çalışan zanlı tutuklandı - Son Dakika
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İzmir Çiğli'de tekel bayiinde kadını poşetle boğmaya çalışan zanlı tutuklandı

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İzmir Çiğli\'de tekel bayiinde kadını poşetle boğmaya çalışan zanlı tutuklandı
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İzmir Çiğli'deki tekel bayiinde temmuz ayında boşanma aşamasındaki eşine çocuğunun gözü önünde şiddet uygulayıp yüzüne naylon poşet bastırarak boğmaya çalışan kişi, güvenlik kamerasına yansıdı. Gözaltına alınan şüpheli, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

İzmir'in Çiğli ilçesinde bir tekel bayiinde boşanma aşamasındaki eşini çocuğunun gözü önünde darp edip yüzüne naylon poşet bastırarak boğmaya çalışan kişi, iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Saldırgan, polis ekiplerince gözaltına alındıktan sonra sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Olay, geçtiğimiz temmuz ayında Çiğli ilçesindeki bir tekel bayiinde meydana geldi. İddiaya göre, iş yerine gelen bir kişi, yanında getirdiği anlaşmalı boşanma kağıdını ayrılma aşamasındaki karısına zorla imzalatmak istedi. Kadının bu teklifi reddetmesi üzerine saldırgan, kadına şiddet uyguladı. Çocuğunun gözü önünde karısını döven zanlı, daha sonra eline aldığı naylon poşeti kadının suratına bastırarak boğmaya çalıştı. Olay esnasında korkuya kapılan küçük çocuk sağa sola kaçarak şok yaşadı. Dehşet anları iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olayın ardından mağdur kadının şikayeti üzerine polis ekipleri harekete geçti. Ekipler tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alınan şüpheli zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: İzmir Çiğli'de tekel bayiinde kadını poşetle boğmaya çalışan zanlı tutuklandı - Son Dakika
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