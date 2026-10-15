Arda Güler Roma\'yı yaktı! Gasperini\'nin sözleri dünya futbolunu sallayacak

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında Real Madrid, Roma deplasmanında unutulmaz bir geri dönüşe imza attı. 3-1 geriye düştüğü karşılaşmayı 4-3 kazanan İspanyol devinde gecenin kahramanlarından biri milli futbolcu Arda Güler oldu. Oyuna sonradan girerek iki asist yapan genç yıldız, hem İspanyol basınının hem de rakip teknik direktör Gian Piero Gasperini'nin övgülerini topladı.

ARDA GÜLER GİRDİ, MAÇIN KADERİ DEĞİŞTİ

Roma, 20. dakikada Marten de Roon'un golüyle öne geçerken Real Madrid, beş dakika sonra Kylian Mbappe ile eşitliği yakaladı. İlk yarı 1-1 sona erdi. İkinci yarıda Donyell Malen'in 51 ve 57. dakikalarda attığı gollerle Roma 3-1 üstünlüğü ele geçirdi.

Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho, 59. dakikada Vinicius Junior ve Denzel Dumfries'in yerine Endrick ile Arda Güler'i sahaya sürdü.

83. dakikada Carlos Espi'nin golüyle farkı bire indiren Real Madrid, 85. dakikada Arda Güler'in asistinde Endrick'in golüyle beraberliği yakaladı. 90. dakikada bir kez daha sahneye çıkan milli yıldız, Antonio Rüdiger'e yaptığı asistle 4-3'lük tarihi galibiyetin mimarlarından oldu.

GASPERINI: HAYATIMDA BÖYLE BİR YETENEK GÖRMEDİM

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Roma Teknik Direktörü Gian Piero Gasperini, Arda Güler'in oyuna girmesiyle Real Madrid'in tamamen değiştiğini söyledi.

İtalyan çalıştırıcı, "Arda Güler sahaya girince her şey değişti. Aniden Real Madrid farklı bir ritme kavuştu. Pasları daha keskin hale geldi, hareketleri daha öngörülemez oldu ve biz orta sahayı kontrol etmekte zorlanmaya başladık. Sanki tamamen farklı bir takımla oynuyormuşuz gibiydi." ifadelerini kullandı.

Arda'nın yeteneğine hayran kaldığını belirten Gasperini, "Onun yaşında böyle olağanüstü bir yeteneğe sahip bir oyuncu görmedim hiç. Vizyonu, tekniği, sakinliği ve futbola olan anlayışı olağanüstü. Bir şey yaratmak için birden fazla dokunuşa ihtiyacı yok. Bazen ondan gelen tek bir pas, rakibin tüm savunma yapısını yok etmeye yeter." dedi.

"EN KORKUTUCU YANI BU"

Arda Güler'in futbol zekasına da dikkat çeken Gasperini, milli futbolcunun baskı altında doğru kararlar verebilmesini övdü.

"Arda tekniği inanılmaz bir futbol zekasıyla birleştiriyor. Ne zaman oyunu hızlandıracağını, ne zaman yavaşlatacağını, ne zaman çizgiler arasında oynayacağını ve o belirleyici pası ne zaman vereceğini biliyor. En korkutucu yanı, zor futboldan basitmiş gibi görünmesini sağlaması."

Gasperini, Arda Güler'in önemini sorgulayanlara ise "Maçı tekrar izlemelerini söylerdim. Sahaya girmeden önce olanları izleyin, sonra da girdikten sonraki olanları." yanıtını verdi.

MARCA: ARDA GÜLER'İN SOL AYAĞI 3 MUCİZE GERÇEKLEŞTİRDİ

İspanyol gazetesi Marca, Real Madrid'in geri dönüşünde Arda Güler'in belirleyici rol oynadığını vurguladı. Gazete, "Arda Güler'in sol ayağı devreye girdi ve üç mucizeyi başlattı." ifadelerini kullanarak milli yıldızın maçın son bölümündeki etkisine dikkat çekti.

AS: SAHALARDA GÖRÜLMEYEN BİR SOL AYAK

AS gazetesi ise karşılaşmanın en büyük değişiminin Arda Güler'in oyuna girmesiyle yaşandığını belirtti. İspanyol gazetesi, "En büyük değişiklik Arda'ydı. Önce yokluğuyla, ardından oyuna girişinin önemiyle fark yarattı." değerlendirmesinde bulundu.

Arda'nın sol ayağından çıkan pasların Real Madrid'in hücumlarına yeni bir boyut kazandırdığı vurgulandı.

EL PAIS: KAOSUN ORTASINDA SOĞUKKANLILIĞINI KORUDU

El Pais de milli futbolcunun baskı altındaki performansını öne çıkardı. Gazete, "Kaosun ortasında Arda Güler soğukkanlılığını korudu ve Endrick ile Rüdiger'in gollerini getiren iki kusursuz korner kullandı." ifadelerini kullandı.

Real Madrid'in 3-1 geriye düştüğü mücadeleden 4-3 galip ayrılmasında Arda Güler'in iki asisti belirleyici olurken milli yıldız, Şampiyonlar Ligi gecesinin en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldi.