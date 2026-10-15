Arda Güler Roma'yı yaktı! Gasperini'nin sözleri dünya futbolunu sallayacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Arda Güler Roma'yı yaktı! Gasperini'nin sözleri dünya futbolunu sallayacak

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Arda Güler Roma\'yı yaktı! Gasperini\'nin sözleri dünya futbolunu sallayacak
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Real Madrid'in Roma karşısında 3-1 geriden gelerek 4-3 kazandığı Şampiyonlar Ligi maçına Arda Güler damga vurdu. İki asistle tarihi geri dönüşü hazırlayan milli yıldız, İspanyol basınından övgüler alırken Roma Teknik Direktörü Gian Piero Gasperini'nin sözleri dikkat çekti.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında Real Madrid, Roma deplasmanında unutulmaz bir geri dönüşe imza attı. 3-1 geriye düştüğü karşılaşmayı 4-3 kazanan İspanyol devinde gecenin kahramanlarından biri milli futbolcu Arda Güler oldu. Oyuna sonradan girerek iki asist yapan genç yıldız, hem İspanyol basınının hem de rakip teknik direktör Gian Piero Gasperini'nin övgülerini topladı.

ARDA GÜLER GİRDİ, MAÇIN KADERİ DEĞİŞTİ

Roma, 20. dakikada Marten de Roon'un golüyle öne geçerken Real Madrid, beş dakika sonra Kylian Mbappe ile eşitliği yakaladı. İlk yarı 1-1 sona erdi. İkinci yarıda Donyell Malen'in 51 ve 57. dakikalarda attığı gollerle Roma 3-1 üstünlüğü ele geçirdi.

Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho, 59. dakikada Vinicius Junior ve Denzel Dumfries'in yerine Endrick ile Arda Güler'i sahaya sürdü.

Arda Güler Roma'yı yaktı! Gasperini'nin sözleri dünya futbolunu sallayacak

83. dakikada Carlos Espi'nin golüyle farkı bire indiren Real Madrid, 85. dakikada Arda Güler'in asistinde Endrick'in golüyle beraberliği yakaladı. 90. dakikada bir kez daha sahneye çıkan milli yıldız, Antonio Rüdiger'e yaptığı asistle 4-3'lük tarihi galibiyetin mimarlarından oldu.

GASPERINI: HAYATIMDA BÖYLE BİR YETENEK GÖRMEDİM

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Roma Teknik Direktörü Gian Piero Gasperini, Arda Güler'in oyuna girmesiyle Real Madrid'in tamamen değiştiğini söyledi.

İtalyan çalıştırıcı, "Arda Güler sahaya girince her şey değişti. Aniden Real Madrid farklı bir ritme kavuştu. Pasları daha keskin hale geldi, hareketleri daha öngörülemez oldu ve biz orta sahayı kontrol etmekte zorlanmaya başladık. Sanki tamamen farklı bir takımla oynuyormuşuz gibiydi." ifadelerini kullandı.

Arda Güler Roma'yı yaktı! Gasperini'nin sözleri dünya futbolunu sallayacak

Arda'nın yeteneğine hayran kaldığını belirten Gasperini, "Onun yaşında böyle olağanüstü bir yeteneğe sahip bir oyuncu görmedim hiç. Vizyonu, tekniği, sakinliği ve futbola olan anlayışı olağanüstü. Bir şey yaratmak için birden fazla dokunuşa ihtiyacı yok. Bazen ondan gelen tek bir pas, rakibin tüm savunma yapısını yok etmeye yeter." dedi.

"EN KORKUTUCU YANI BU"

Arda Güler'in futbol zekasına da dikkat çeken Gasperini, milli futbolcunun baskı altında doğru kararlar verebilmesini övdü.

"Arda tekniği inanılmaz bir futbol zekasıyla birleştiriyor. Ne zaman oyunu hızlandıracağını, ne zaman yavaşlatacağını, ne zaman çizgiler arasında oynayacağını ve o belirleyici pası ne zaman vereceğini biliyor. En korkutucu yanı, zor futboldan basitmiş gibi görünmesini sağlaması."

Gasperini, Arda Güler'in önemini sorgulayanlara ise "Maçı tekrar izlemelerini söylerdim. Sahaya girmeden önce olanları izleyin, sonra da girdikten sonraki olanları." yanıtını verdi.

MARCA: ARDA GÜLER'İN SOL AYAĞI 3 MUCİZE GERÇEKLEŞTİRDİ

İspanyol gazetesi Marca, Real Madrid'in geri dönüşünde Arda Güler'in belirleyici rol oynadığını vurguladı. Gazete, "Arda Güler'in sol ayağı devreye girdi ve üç mucizeyi başlattı." ifadelerini kullanarak milli yıldızın maçın son bölümündeki etkisine dikkat çekti.

Arda Güler Roma'yı yaktı! Gasperini'nin sözleri dünya futbolunu sallayacak

AS: SAHALARDA GÖRÜLMEYEN BİR SOL AYAK

AS gazetesi ise karşılaşmanın en büyük değişiminin Arda Güler'in oyuna girmesiyle yaşandığını belirtti. İspanyol gazetesi, "En büyük değişiklik Arda'ydı. Önce yokluğuyla, ardından oyuna girişinin önemiyle fark yarattı." değerlendirmesinde bulundu.

Arda'nın sol ayağından çıkan pasların Real Madrid'in hücumlarına yeni bir boyut kazandırdığı vurgulandı.

EL PAIS: KAOSUN ORTASINDA SOĞUKKANLILIĞINI KORUDU

El Pais de milli futbolcunun baskı altındaki performansını öne çıkardı. Gazete, "Kaosun ortasında Arda Güler soğukkanlılığını korudu ve Endrick ile Rüdiger'in gollerini getiren iki kusursuz korner kullandı." ifadelerini kullandı.

Real Madrid'in 3-1 geriye düştüğü mücadeleden 4-3 galip ayrılmasında Arda Güler'in iki asisti belirleyici olurken milli yıldız, Şampiyonlar Ligi gecesinin en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldi.

Roma taraftarları Mourinho için bunu yaptı! Sonrasında yaşananlar inanılmazRoma taraftarları Mourinho için bunu yaptı! Sonrasında yaşananlar inanılmaz 82. dakikada 3-1 olan maçın sonucunu görenler inanamıyor82. dakikada 3-1 olan maçın sonucunu görenler inanamıyor Real Madrid'den Roma karşısında 7 dakikada tarihi geri dönüşReal Madrid'den Roma karşısında 7 dakikada tarihi geri dönüş
Real MadridArda GülerAS RomaDünyaRomaRomaSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • uğur aksakallı uğur aksakallı:
    LA ASİST DEDİĞİNİZ KORNER ATIŞI.SEYRETMESEK PAS DİYECEGİZ YANİ.HANİ ÖVELİMDE YANLIŞTA HABER YAPMAYALIM YANİ 0 8 Yanıtla
    Mahmut Karakuş Mahmut Karakuş:
    muhtemelen bu yorumu göremeyeceksin ama sg futbol fakiri 2 0
    Kemal Demir Kemal Demir:
    Uğur güldürdün beni :))))) Allah da seni güldürsün 0 0
  • saim emirler saim emirler:
    Girdikten sonraki üç golde de ortayı Arda yaptı, 2 asist sayıldı bana göre 3 asist, ayrıca mbappe bencillik yapmasa bir gol pozisyonuna da girecekti, bu maçı canlı izlediğim için kendimi çok şanslı hissediyorum... 1 1 Yanıtla
  • haydar topçu haydar topçu:
    Bu çocuk birgün tepetaklak gider 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe’yi 6-0 yenen hocadan olay sözler Kimse bunu beklemiyordu Fenerbahçe'yi 6-0 yenen hocadan olay sözler! Kimse bunu beklemiyordu
Neler oluyor orada Fenerbahçe taraftarını isyan ettiren görüntü Neler oluyor orada? Fenerbahçe taraftarını isyan ettiren görüntü
AVM’den çıkmaları istendi Asıl şoku otoparkta yaşadılar AVM'den çıkmaları istendi! Asıl şoku otoparkta yaşadılar
Pes dedirten görüntü Ortalığı sel götürürken bunların yaptığına bakın Pes dedirten görüntü! Ortalığı sel götürürken bunların yaptığına bakın
Yasak aşk kanlı bitti Önce eşini öldürdü, ardından intihar etti Yasak aşk kanlı bitti! Önce eşini öldürdü, ardından intihar etti
Şiddetli yağmura teslim olan kentte takdir toplayan görüntü Şiddetli yağmura teslim olan kentte takdir toplayan görüntü
Fenerbahçe’de 6-0’lık yıkım sonrası öfke patlaması: Kulübü rezil ettin Fenerbahçe'de 6-0'lık yıkım sonrası öfke patlaması: Kulübü rezil ettin
Trump çılgına döndü: Bu bilgileri sızdıranlar vurulmalı Trump çılgına döndü: Bu bilgileri sızdıranlar vurulmalı
Şampiyonlar Ligi yeniden simüle edildi Galatasaray ve Fenerbahçe için felaket senaryosu Şampiyonlar Ligi yeniden simüle edildi! Galatasaray ve Fenerbahçe için felaket senaryosu
Berfu Yenenler’in evinin önü göle döndü: Bu dere bizim eve dolar mı Berfu Yenenler’in evinin önü göle döndü: Bu dere bizim eve dolar mı?
Hem yetim hem hafızdı 14 yaşındaki Mahmud’un ölümü yürekleri yaktı Hem yetim hem hafızdı! 14 yaşındaki Mahmud’un ölümü yürekleri yaktı
Uzman isim üstüne basa basa uyardı Sel felaketi sonrası İstanbul’u bekleyen yeni tehlike Uzman isim üstüne basa basa uyardı! Sel felaketi sonrası İstanbul'u bekleyen yeni tehlike
Sel felaketi sonrası İstanbul Boğazı’nı görünce şoke oldu: İlk kez böyle görüyorum, bu şaka mı Sel felaketi sonrası İstanbul Boğazı'nı görünce şoke oldu: İlk kez böyle görüyorum, bu şaka mı?
20 yıl savaş uçağı kullandı, şimdi Şampiyonlar Ligi’nde tarih yazıyor 20 yıl savaş uçağı kullandı, şimdi Şampiyonlar Ligi'nde tarih yazıyor
İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, Bakü’ye Türk hava sahasını kullanarak gitti İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, Bakü'ye Türk hava sahasını kullanarak gitti
14:06
İstanbul Sarıyer’de sel suyunun ev çatısında aşağı akış anları kameraya yakalandı
İstanbul Sarıyer'de sel suyunun ev çatısında aşağı akış anları kameraya yakalandı
13:58
Arda Turan’ın sözleri yürek burktu Bu galibiyetin ardında bambaşka bir hikaye var
Arda Turan'ın sözleri yürek burktu! Bu galibiyetin ardında bambaşka bir hikaye var
13:41
İstanbul’da selin bilançosu ağırlaşıyor Ölü sayısı 3’e yükseldi, 4 kişi kayıp
İstanbul'da selin bilançosu ağırlaşıyor! Ölü sayısı 3'e yükseldi, 4 kişi kayıp
13:29
Dünyanın en yavaş penaltısını denedi Sonunda olanlar oldu
Dünyanın en yavaş penaltısını denedi! Sonunda olanlar oldu
13:26
Azerbaycan’da tarihi protesto Herzog kürsüye çıktı, Fidan dahil tüm salon çıktı
Azerbaycan'da tarihi protesto! Herzog kürsüye çıktı, Fidan dahil tüm salon çıktı
13:17
İstanbul’un ardından Sakarya 2 katlı villa selde böyle yıkıldı
İstanbul'un ardından Sakarya! 2 katlı villa selde böyle yıkıldı
13:07
Trabzonspor-Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu
Trabzonspor-Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu
13:00
20 yıl savaş uçağı kullandı, şimdi Şampiyonlar Ligi’nde tarih yazıyor
20 yıl savaş uçağı kullandı, şimdi Şampiyonlar Ligi'nde tarih yazıyor
12:57
İstanbul’un ardından Kocaeli’de de eğitime bir gün daha ara verildi
İstanbul'un ardından Kocaeli'de de eğitime bir gün daha ara verildi
12:40
Sel felaketi sonrası İstanbul Boğazı’nı görünce şoke oldu: İlk kez böyle görüyorum, bu şaka mı
Sel felaketi sonrası İstanbul Boğazı'nı görünce şoke oldu: İlk kez böyle görüyorum, bu şaka mı?
12:19
Türkiye, Suudi Arabistan’a asker gönderecek mi MSB’den açıklama var
Türkiye, Suudi Arabistan'a asker gönderecek mi? MSB'den açıklama var
12:11
Bakan Çiftçi son durumu paylaştı: İstanbul’dan 8 bin 815 ihbar geldi
Bakan Çiftçi son durumu paylaştı: İstanbul'dan 8 bin 815 ihbar geldi
11:54
Uzman isim üstüne basa basa uyardı Sel felaketi sonrası İstanbul’u bekleyen yeni tehlike
Uzman isim üstüne basa basa uyardı! Sel felaketi sonrası İstanbul'u bekleyen yeni tehlike
11:25
Şampiyonlar Ligi yeniden simüle edildi Galatasaray ve Fenerbahçe için felaket senaryosu
Şampiyonlar Ligi yeniden simüle edildi! Galatasaray ve Fenerbahçe için felaket senaryosu
09:58
Pes dedirten görüntü Ortalığı sel götürürken bunların yaptığına bakın
Pes dedirten görüntü! Ortalığı sel götürürken bunların yaptığına bakın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2026 14:20:42. #.0.3#
SON DAKİKA: Arda Güler Roma'yı yaktı! Gasperini'nin sözleri dünya futbolunu sallayacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei