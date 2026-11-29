Galatasaray'a derbiye saatler kala Osimhen'den kötü haberGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Süper Lig'in 13. haftasında lider Galatasaray, derbide Beşiktaş'a konuk olacak. Sarı-kırmızılılarda sakatlığı bulunan Victor Osimhen Beşiktaş maçı öncesi yapılan son antrenmanda da yer almadı. Deniz Gül ise takımla birlikte çalıştı.
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında oynanacak dev derbide lider Galatasaray, deplasmanda Beşiktaş'a konuk olacak. Kritik mücadele öncesinde sarı-kırmızılı ekipte kadro ve sağlık durumuna ilişkin son gelişmeler netlik kazandı.
OSIMHEN SON İDMANDA YER ALMADI
Sakatlığı süren Victor Osimhen, Beşiktaş karşılaşması öncesinde gerçekleştirilen son antrenmanda da takımla birlikte çalışmadı. Golcü oyuncunun derbi öncesi durumu yakından takip edilirken, teknik heyetin son kararını maç saatine kadar vermesi bekleniyor.
DENİZ GÜL TAKIMLA ÇALIŞTI
Derbi hazırlıklarını sürdüren sarı-kırmızılılarda bir diğer golcü oyuncu Deniz Gül ise takımla birlikte antrenmanda yer aldı. Milli oyuncunun derbide süre alması bekleniyor.
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