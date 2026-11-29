Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında oynanacak dev derbide lider Galatasaray, deplasmanda Beşiktaş'a konuk olacak. Kritik mücadele öncesinde sarı-kırmızılı ekipte kadro ve sağlık durumuna ilişkin son gelişmeler netlik kazandı.

OSIMHEN SON İDMANDA YER ALMADI

Sakatlığı süren Victor Osimhen, Beşiktaş karşılaşması öncesinde gerçekleştirilen son antrenmanda da takımla birlikte çalışmadı. Golcü oyuncunun derbi öncesi durumu yakından takip edilirken, teknik heyetin son kararını maç saatine kadar vermesi bekleniyor.

DENİZ GÜL TAKIMLA ÇALIŞTI

Derbi hazırlıklarını sürdüren sarı-kırmızılılarda bir diğer golcü oyuncu Deniz Gül ise takımla birlikte antrenmanda yer aldı. Milli oyuncunun derbide süre alması bekleniyor.