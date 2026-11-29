Süper Lig devi Trabzonspor'da bu sezon beklentilerin altında kalan ve gözden düşen Paul Onuachu'nun takımdan ayrılması bekleniyor. Nijeryalı golcünün temsilcisinin, yeni kulüp arayışları kapsamında temaslara başladığı öne sürüldü.

YENİ DURAĞI SUUDİ ARABİSTAN

Suudi basınındaki haberlere göre; Onuachu'nun menajerinin, oyuncusuyla ilgilenen Suudi Arabistan kulüpleriyle görüşmeler yürüttüğü belirtildi. Temsilcinin yürüttüğü temasları tamamlamasının ardından, kısa süre içerisinde Trabzonspor yönetimine resmi teklifle başvurmasının beklendiği ifade edildi.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Trabzonspor formasıyla tüm kulvarlarda 15 maça çıkan Paul Onuachu, toplam 1012 dakika sahada kaldı. Deneyimli santrfor bu süreçte 3 gol ve 1 asistlik skor katkısı üretti.