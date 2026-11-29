Oyuncu Asya Kasap, oyuncu Tolga Sarıtaş'ın kardeşi besteci Gencay Sarıtaş ile birlikte olduğunu kendi sosyal medya hesabından duyurdu. Kasap, ilişkisini sevgilisinin doğum gününde yaptığı paylaşımla ilk kez açıkça dile getirdi. Çiftin birlikteliği, paylaşımın ardından magazin gündemine taşındı.

DOĞUM GÜNÜNDE İLK KEZ PAYLAŞTI

Genç oyuncu, Gencay Sarıtaş ile birlikte çekildikleri siyah beyaz fotoğrafları takipçileriyle paylaştı. Asya Kasap, paylaşımında sevgilisine "İyi ki doğdun sevgilim. Seni çok seviyorum" diye seslendi. Bu kareler, Kasap'ın sevgilisiyle sosyal medyada paylaştığı ilk fotoğraflar oldu.

Asya Kasap

Özel hayatını bugüne kadar gözlerden uzak tutan Kasap'ın paylaşımının altına kısa sürede çok sayıda yorum yazıldı. Takvim'in aktardığına göre takipçiler, Gencay Sarıtaş'ın oyuncu ağabeyine olan benzerliğine dikkat çekti.

Tolga Sarıtaş

AĞABEYİ GİBİ OYUNCULUĞU SEÇMEDİ

Gencay Sarıtaş, ağabeyi Tolga Sarıtaş'tan farklı olarak oyunculuk yerine müziği seçti. Besteci olarak çalışan Sarıtaş, müzik alanındaki üretimlerini sürdürüyor.

Gencay Sarıtaş

SEN ANLAT KARADENİZ'İN MELEK'İYDİ

29 Eylül 2001'de İzmir'de doğan Asya Kasap, oyunculuğa 2018'de Ege'nin Hamsisi dizisindeki İpek Parlak rolüyle başladı. Oyuncu, 2019'da Sen Anlat Karadeniz'de Melek karakterini canlandırdı.

Kasap, Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinde Adelina'ya hayat verdi. Genç oyuncu daha sonra Adı Sevgi, Ateş Kuşları ve Veda Mektubu dizilerinin kadrosunda yer aldı. Kasap, ilk dizisinden bu yana yaklaşık sekiz yıldır ekranlarda rol alıyor.