Yargıtay 3. Hukuk Dairesince, Ankara'da satın alındıktan 3 yıl sonra tavan boyası atan sıfır kilometre otomobilin yenisiyle değiştirilmesi kararı onandı.

Ankara'da yaşayan bir kişinin 2020'de bayiden sıfır kilometre satın aldığı aracın tavan boyası 2023'te atmaya başladı.

Bunu fark etmesi üzerine yetkili servise giden vatandaş, durumu anlattı. Bir süre sonra otomobili satın aldığı bayi tarafından aranan vatandaşa, "ücretsiz boyama ve değer kaybı için 100 bin lira ödeme" teklifinde bulunuldu.

Miktarı düşük bulan vatandaş, aracın ayıpsız misliyle değiştirilmesi, bu mümkün değilse ücretsiz onarım ve bilirkişiler tarafından belirlenecek bedelin ödenmesi talebiyle Ankara 9. Tüketici Mahkemesine dava açtı.

Ayıplı maldan sorumluluğa ilişkin zamanaşımı süresinin dolduğunu belirten davalı şirket, araçta üretim kaynaklı bir problemin olmadığını öne sürerek, davanın reddine karar verilmesini istedi.

Kusur üretim sırasındaki hatalı boyamadan kaynaklı

Davacıyı haklı bulan mahkeme, gizli ayıplı otomobilin, ayıpsız misliyle değiştirilmesine hükmetti.

Araçla ilgili hazırlanan raporların hükme esas alındığına işaret edilen kararda, otomobildeki kusurun üretim esnasında hatalı boya uygulamaları neticesinde olduğu, zaman içerisinde görünür hale geldiği ifade edildi.

Yerel mahkeme kararını temyiz eden davalı şirket, davacının araçtan yararlanmasını engelleyen veya güçleştiren herhangi bir kusur veya ayıbın söz konusu olmadığını ileri sürdü.

Basit onarımla giderilecek ayıpların, ürünün değiştirilmesini veya bedel iadesini gerektirmediğini savunan davalı, kararın hak ve menfaatler arasında aşırı dengesizliğe yol açtığını iddia etti.

Misliyle değişim kararı dengeli

Temyiz incelemesini yapan Yargıtay 3. Hukuk Dairesince de değişim kararı hukuka uygun bulunarak onandı.

Dairenin kararında, aracın tavan bölgesindeki bozulmanın üretim sürecindeki boyamadan kaynaklandığı ve bunun gizli ayıp niteliğinde olduğu bildirildi.

Ayıbın tamirinin mümkün olduğu ancak bu durumun aracın değer kaybına sebep olacağı ifade edilen kararda, davacının seçimlik hakkını misliyle değişim şeklinde kullanmasının hakkaniyete, taraflar arasındaki hak ve menfaatler dengesine uygun olduğu vurgulandı.