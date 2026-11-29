Nişan töreninde heyecanına yenik düşen bir genç, dua okunacağı sırada alkışlamaya başlayınca ortaya eğlenceli görüntüler çıktı. Yaşadığı karışıklığı paylaşan genç, görüntülere "Nişanımda nasıl rezil oldum" notunu düştü.

DUA BEKLENİRKEN ALKIŞLAMAYA BAŞLADI

Nişan töreninde yaşanan ilginç anlar kameraya yansıdı. Tören sırasında dua okunması için hazırlık yapılırken heyecanına kapılan genç, bir anda alkışlamaya başladı.

Dua yerine alkışlamaya başladığını fark eden gencin o anları, törenin unutulmaz anlarından biri oldu.

"NİŞANIMDA NASIL REZİL OLDUM"

Yaşadığı anları paylaşan genç, videoya "Nişanımda nasıl rezil oldum" notunu ekledi. Nişan heyecanıyla yapılan küçük karışıklık, en çok paylaşılan eğlenceli görüntüler arasına girdi.