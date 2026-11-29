Ekranların sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye'nin jüri üyelerinden İtalyan şef Danilo Zanna, bu kez özel hayatıyla ilgili bir dava nedeniyle gündeme geldi. 2021 yılında Tuğçe Demirbilek ile evliliğini sonlandıran ünlü şefin eski eşiyle arasındaki mesajlaşmalar yargıya taşındı.

ESKİ EŞİ SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Tuğçe Demirbilek, eski eşinin kendisine gönderdiği mesajlarda hakaret içerikli ifadeler kullandığını öne sürerek suç duyurusunda bulundu. Şikayet üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

DAVA DOSYASINDA ISPANAK DETAYI

Soruşturmaya konu olan mesajlaşmalarda Danilo Zanna'nın eski eşine yönelik "Ispanaktan başka yemek yapmıyorsun, kendinden utan" ifadelerini kullandığı belirtildi. Taraflar arasında yürütülen uzlaştırma sürecinden ise sonuç alınamadı.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Danilo Zanna, söz konusu mesajlaşmaların karşılıklı olduğunu savundu. Ünlü şef ayrıca eski eşinin şikayetini nafaka artırım davasında delil olarak kullanmak istediğini ileri sürdü.

2 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

Soruşturmanın ardından Danilo Zanna hakkında hakaret suçundan 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldığı bildirildi. Ünlü şef, İstanbul'da asliye ceza mahkemesinde hakim karşısına çıkacak.