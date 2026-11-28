Online market siparişini teslim almaya inen bir kadının kurye tarafından darbedildiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

ADRESİ BULAMAYINCA DEFALARCA ARADI

Saldırıya uğrayan kadının kızının anlattıklarına göre, siparişi teslim etmek üzere yola çıkan kurye, adresi bulamadığı gerekçesiyle annesini 6-7 kez telefonla aradı.

İddiaya göre adres konusunda kadınla anlaşmazlık yaşayan kurye, son görüşmede hakaret ederek telefonu kadının yüzüne kapattı.

SİPARİŞİNİ ALMAYA İNEN KADINA YUMRUK ATTI

Kurye, sipariş poşetlerini apartmanın arka kapısına bıraktığını söyleyerek kadını aşağı çağırdı. Poşetleri almak için aşağı inen kadın, kuryenin saldırısına uğradı.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, kuryenin yumruk attığı kadının yere yığıldığı, saldırganın ise kadını yerde bırakarak uzaklaştığı görüldü.

BURNU VE DİŞİ KIRILDI

Annesinin saldırı sonrasında çekilen fotoğrafını paylaşan kadın, annesinin aldığı darbeler sonucu bayıldığını, burnunun ve dişinin kırıldığını belirtti.

KURYE HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU

Annesi için darp raporu alındığını ve adli sürecin başlatıldığını açıklayan kadın, sipariş ve telefon görüşmelerine ilişkin kayıtların da talep edildiğini bildirdi.