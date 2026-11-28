Adresi bulamayan kurye kadını yumruklayarak bayılttıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Online market siparişini teslim almaya inen kadın, adres konusunda anlaşmazlık yaşadığı kuryenin saldırısına uğradı. Kuryenin yumruk attığı kadının yere yığıldığı ve saldırganın hiçbir şey olmamış gibi uzaklaştığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Kadının burnunun ve dişinin kırıldığını belirten kızı, annesi için darp raporu alındığını ve kurye hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.
Online market siparişini teslim almaya inen bir kadının kurye tarafından darbedildiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
ADRESİ BULAMAYINCA DEFALARCA ARADI
Saldırıya uğrayan kadının kızının anlattıklarına göre, siparişi teslim etmek üzere yola çıkan kurye, adresi bulamadığı gerekçesiyle annesini 6-7 kez telefonla aradı.
İddiaya göre adres konusunda kadınla anlaşmazlık yaşayan kurye, son görüşmede hakaret ederek telefonu kadının yüzüne kapattı.
SİPARİŞİNİ ALMAYA İNEN KADINA YUMRUK ATTI
Kurye, sipariş poşetlerini apartmanın arka kapısına bıraktığını söyleyerek kadını aşağı çağırdı. Poşetleri almak için aşağı inen kadın, kuryenin saldırısına uğradı.
Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, kuryenin yumruk attığı kadının yere yığıldığı, saldırganın ise kadını yerde bırakarak uzaklaştığı görüldü.
BURNU VE DİŞİ KIRILDI
Annesinin saldırı sonrasında çekilen fotoğrafını paylaşan kadın, annesinin aldığı darbeler sonucu bayıldığını, burnunun ve dişinin kırıldığını belirtti.
KURYE HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU
Annesi için darp raporu alındığını ve adli sürecin başlatıldığını açıklayan kadın, sipariş ve telefon görüşmelerine ilişkin kayıtların da talep edildiğini bildirdi.
“Nerde oldu,kim yaptı.meçhul”Tüm yorumlar (5)
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