Yunus Akgün, uzun süredir birlikte olduğu Tuğçe Alaca ile evlendi. Galatasaray camiasını bir araya getiren düğünün ardından gündeme gelen hediye iddiaları dikkat çekti.

OSIMHEN'DEN DÜĞÜN HEDİYESİ OLARAK OTOMOBİL İDDİASI

Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen de takım arkadaşının mutlu gününde davetliler arasında yer aldı. Yıldız futbolcunun genç çifte verdiği öne sürülen düğün hediyesi ise merak uyandırdı. Osimhen'in Yunus Akgün ve eşi Tuğçe Alaca'ya düğün hediyesi olarak son model bir otomobil verdiği iddia edildi. Otomobilin markası, modeli ve değeri hakkında herhangi bir ayrıntı verilmedi.

"GALATASARAY'A HİZMET EDECEK GÜZEL ÇOCUKLARI DA OLSUN"

Nikah töreninde genç çifte mutluluklar dileyen Dursun Özbek, evlilik cüzdanını aile tapusuna benzetti. Galatasaray Başkanı, törende yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı: "Aile cüzdanı önemli, ailenin tapusu bu. Ben güzel günler geçirmeleri dileğiyle bu tapuyu sevgili gelinime takdim etmek istiyorum. Allah onları bir ömür boyu mutlu etsin. Galatasaray'a hizmet edecek güzel çocukları da olsun."

FATİH TERİM DE NİKAH ŞAHİDİ OLDU

Yunus Akgün ile Tuğçe Alaca'nın nikah töreni, Türk futbolunun önemli isimlerini bir araya getirdi. Çiftin nikah şahitliğini Dursun Özbek, Okan Buruk, Fatih Terim, Abdülkerim Bardakcı ve Emre Taşdemir üstlendi. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Galatasaray yönetim kurulu üyeleri ve futbolcular da düğüne katıldı. Sarı-kırmızılı takımın oyuncuları, takım arkadaşları Yunus Akgün'ü mutlu gününde yalnız bırakmadı.